El smart home hub de Apple sería retrasado, debido a temas de lentitud de respuesta de Siri

Apple está trabajando en un centro doméstico inteligente impulsado por Siri

Ahora, el centro podría retrasarse en el futuro previsible.

Esto se debe a que depende de las funciones de Siri que Apple pospuso recientemente.

Según se informa, Apple buscaba expandirse más en el espacio del hogar inteligente en 2025 con un dispositivo central para el hogar que combinaría un altavoz con una pantalla, lo que lo convertiría potencialmente en uno de los mejores altavoces inteligentes del mercado. Desafortunadamente, ha habido malas noticias para quienes lo esperaban, ya que, según se informa, Apple ha retrasado el dispositivo para el futuro cercano.

La noticia llega a través del boletín Power On del periodista de Bloomberg Mark Gurman . Allí, Gurman explica que Apple "esperaba anunciar este producto en marzo". Sin embargo, con más de un tercio del mes ya transcurrido, eso ahora parece muy poco probable, y parece que los retrasos podrían prolongarse debido a los problemas de Apple con el lanzamiento de su Siri con inteligencia artificial .

Al parecer, el centro de control del hogar de Apple dependerá en gran medida de algunas de las capacidades mejoradas de Siri que Apple anunció en junio pasado en su conferencia WWDC 2024. Esas funciones incluyen la comprensión del contexto personal y la realización de tareas dentro de la aplicación.

Sin embargo, la semana pasada se supo que Apple pospondría la incorporación de esas funciones. En una declaración al blog de Apple Daring Fireball, Apple explicó que “va a llevarnos más tiempo del que pensábamos implementar estas funciones y prevemos que las lanzaremos el año que viene”.

Según Gurman, Apple considera que el centro de hogar inteligente no es viable sin esas funciones que faltan. Eso significa que tendremos que esperar a la experiencia Siri mejorada más adelante en el año antes de que el centro aparezca.

Apple contra Amazon

(Image credit: Shutterstock)

Y la cosa podría empeorar. En un informe publicado la semana pasada , Gurman afirmó que algunos altos ejecutivos de Apple están tan preocupados por el estado de las funciones prometidas de Siri que podría ser necesario desechar todo el sistema y reconstruirlo desde cero. Si eso sucede, es posible que las funciones no lleguen hasta 2026.

Esto podría significar que Apple pierda terreno frente a rivales como Amazon. La compañía anunció recientemente el asistente inteligente para el hogar Alexa+, que infunde poderes de inteligencia artificial (IA) a los dispositivos domésticos de Amazon. Ese es exactamente el área a la que apunta el centro de hogar inteligente de Apple, y Apple no querrá perder demasiado terreno en este aspecto.

Dicho esto, parece que el hardware del hub doméstico de Apple está más cerca de estar terminado que su software. Gurman informó en su boletín Power On que algunos empleados de Apple se han llevado los hubs a casa para realizar pruebas y evaluaciones in situ. Eso sugiere que el dispositivo en sí no está muy lejos de estar listo, aunque su software Siri esté muy lejos.

Respecto a cuándo veremos este producto llegar a las tiendas, nadie lo sabe. Si Apple puede hacer un milagro y arreglar a Siri en los próximos meses, tal vez no tengamos que esperar demasiado. Pero a decir verdad, por los informes de Gurman, es posible que nos encontremos ante un retraso prolongado.