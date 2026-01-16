Seiko fusiona tradición japonesa y relojería mecánica en su nuevo Presage

¿Eres fan de la relojería y la cultura japonesa? De ser así, tenemos la colección perfecta para ti.

Se trata de una nueva creación dentro de la Serie Presage Classic de Seiko con esfera de esmalte, que fusiona las técnicas artesanales japonesas con la elegancia refinada de un reloj de vestir en una caja tipo tonneau.

La artesanía tradicional se une a la elegancia moderna

Este nuevo reloj destaca por ser el único modelo con caja tonneau dentro de la actual línea Presage. Su exquisita esfera de esmalte ofrece una profundidad y belleza excepcionales, creando una armonía poco común entre una técnica artesanal japonesa con siglos de historia y la relojería contemporánea.

La esfera está elaborada por el maestro artesano Mitsuru Yokosawa y Kazunori Uchiyama, quien perfeccionó sus habilidades bajo la tutela de Yokosawa. Su maestría en el trabajo del esmalte garantiza un acabado blanco impecable, diseñado para perdurar durante generaciones.

La creación de una esfera de este tipo exige una precisión extraordinaria, así como capacidad de adaptación a distintas condiciones, lo que incluye ajustar la composición de la cubierta de acuerdo con las variaciones de temperatura y humedad.

Los números romanos y el subcarátula situado a las seis en punto se inspiran en el Timekeeper, primer reloj de bolsillo de Seiko, presentado en 1895. Los números romanos evocan un encanto atemporal sin comprometer la legibilidad, mientras que las marcas del borde exterior de la esfera, diseñadas para recordar las vías del ferrocarril, refuerzan su carácter clásico. El blanco puro de la esfera de esmalte contrasta con las manecillas azuladas, que realzan aún más su belleza. Las puntas de las manecillas de minutos y segundos están ligeramente curvadas hacia la esfera para acercarlas a las marcas, mejorando así la legibilidad al leer la hora.

El reloj cuenta con un cristal de zafiro de doble curvatura, que mejora la legibilidad y complementa el diseño de la caja de forma de tonel. El elegante brazalete de cinco filas presenta eslabones suavemente curvados que se adaptan cómodamente a la muñeca, con la segunda y cuarta filas pulidas para añadir un toque refinado. El reloj está impulsado por el calibre 6R5H, que incorpora un subcarátula de 24 horas a las seis en punto y ofrece una reserva de marcha de tres días completos (72 horas). Estará disponible como modelo de producción regular en las boutiques Seiko y en tiendas seleccionadas de todo el mundo a partir de febrero de 2026.

El uso de esferas de esmalte es una de las facetas del compromiso continuo de Seiko con la preservación de la cultura relojera y las habilidades técnicas para las futuras generaciones, en consonancia con el Objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación".

Seiko Presage Classic Series "Craftsmanship" Esfera de esmalte

(Image credit: Seiko)

Referencia: SPB537