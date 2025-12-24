Primeras impresiones del robot aspirador Dyson Spot+Scrub Ai: un conjunto de características impresionante, pero una aplicación decepcionante

De todas las reseñas que he abordado en 2025, la nueva aspiradora robótica de Dyson llegó con el mayor entusiasmo. No, en serio. Me encanta mi aspiradora de mano Dyson, me decepcionó descubrir lo mal que funcionaba la última aspiradora robótica de Dyson que reseñé, y me encantan las buenas historias de redención a la antigua usanza.

Se llama, de forma bastante torpe, Spot+Scrub Ai. Se trata del intento de Dyson de redimirse en el mundo de los robots aspiradores, añadiendo un poco de la magia de la tecnología ciclónica semitransparente y sin bolsa que ha hecho que la empresa británico-singapurense tenga tanto éxito en el sector de las aspiradoras de lujo.

Tendrán que esperar a mi reseña completa, pero mis primeras impresiones del nuevo robot son buenas. El decepcionante 360 Vis Nav de 2023 no logró entrar en la clasificación de los mejores robots aspiradores de TechRadar. A pesar de tener un precio desorbitado, era simplemente un aspirador, sin función de fregado ni capacidad de autovaciado.

El Spot+Scrub Ai sale al mercado con todas sus funciones a pleno rendimiento. Cuenta con una ingeniosa mopa de rodillo que se alimenta de un depósito de agua integrado y una estación base que carga la batería, limpia y seca la mopa, y utiliza la tecnología ciclónica de Dyson para vaciar el depósito de polvo del robot.

Afortunadamente, la estación base no tiene bolsa, algo sorprendentemente poco habitual en el ámbito de los robots aspiradores. En lugar de comprar bolsas nuevas cada pocos meses y tratar de averiguar qué tipo y tamaño de bolsa necesita el robot, basta con sacar el colector de polvo y vaciarlo en un bote, como se haría con cualquier otra aspiradora de mano Dyson.

Preferiría que el contenido del bote no fuera visible a través de una ventana de plástico transparente, como si quisiera mostrar a los visitantes lo sucias que estaban mis alfombras antes de que llegaran, pero acepto que es una característica del diseño que se hace eco del resto de la estética de Dyson. También me gustaría que Dyson incluyera algún detergente para fregar en la caja. Añadir un poco al depósito de agua es una de las primeras instrucciones, pero se vende por separado por 19,99 libras. Para una aspiradora de 1050 libras (precio en EE. UU. y Australia por confirmar), me parece un poco mezquino.

Un poco decepcionante

El proceso de configuración es bastante sencillo, sobre todo si ya has utilizado alguna otra aspiradora robótica. Sin embargo, hasta ahora la aplicación me ha decepcionado un poco; para una empresa premium y tecnológicamente avanzada como Dyson, esperaba algo mejor. No es inestable, ni está llena de traducciones deficientes al inglés como otras aplicaciones de aspiradoras de la competencia, pero tampoco es especialmente lógica, y tuve problemas para editar mi mapa después de que el robot no identificara algunas puertas en su recorrido inicial.

Para un robot aspirador que aparentemente posee una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente como para identificar más de 190 objetos y sustancias (mejor no detenerse en estas últimas), es decepcionante que no detecte una puerta, incluso cuando hay un umbral y un cambio de suelo de madera a alfombra. Quizás estoy siendo exigente, pero cualquiera que se gaste cuatro cifras en un robot aspirador tiene todo el derecho a serlo. Y, en cualquier caso, las aspiradoras de la competencia que he probado hacen un trabajo mucho mejor a la hora de cartografiar las puertas e incluso etiquetar las habitaciones en función de su contenido.

Me temo que hay un par de problemas más con la aplicación. El robot añade iconos naranjas con forma de cono de tráfico al mapa después de limpiar, pero no están etiquetados y al pulsarlos no ocurre nada. ¿Ha detectado un calcetín, un cable USB perdido o un ratón? Nunca lo sabré. Rivales al menos intenta adivinarlo, y algunos incluso adjuntan una foto, aunque a menudo se parecen a las pruebas de un documental policíaco de Netflix.

Además, a pesar de dedicar tiempo a etiquetar el mapa (sala, cocina, pasillo, baño, etc.), estas etiquetas no aparecen en la pantalla para indicar al robot dónde limpiar, lo cual es frustrante, y en su lugar se les asigna un número. Por alguna razón, mi cocina y mi salón tienen el mismo icono y, como vivo en una casa nueva previsiblemente simétrica, no es obvio a primera vista cuál es cuál. Siempre es mejor comprobarlo dos veces, o me preocuparé de que el Dyson intente fregar la alfombra del salón en lugar de la cocina.

Mis primeras impresiones sobre la aplicación no son muy buenas, pero las pasaré por alto si el resto del robot cumple con las expectativas y, tras un par de limpiezas, el Dyson Spot+Scrub Ai parece bastante inteligente. Se desplaza bien, algo con lo que su predecesor tenía dificultades, y creo que tiene un buen aspecto, dentro de lo que cabe. También me gusta el diseño sin bolsa y tengo especial interés en ver qué tal limpia. Dado su diseño con rodillos, su capacidad para llegar a las esquinas y el uso de agua caliente para limpiarse, tengo grandes esperanzas. Además, afirma que utiliza inteligencia artificial para detectar la suciedad y fregar esas zonas con más intensidad, lo que será interesante probar durante las vacaciones.

