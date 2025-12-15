iRobot ha sido salvado del olvido por un misterioso gigante chino de aspiradoras robóticas

iRobot se declaró en bancarrota

No debería haber ninguna interrupción inmediata para los propietarios de Roomba

Un nuevo propietario, Picea Robotics, se hace cargo

Sabíamos que iRobot estaba en problemas, y el fabricante de aspiradoras inteligentes se ha declarado oficialmente en quiebra. Sin embargo, las operaciones continuarán bajo el fabricante chino Picea Robotics, una empresa que ya fabricaba Roombas para iRobot.

Según la BBC, la declaración de bancarrota del Capítulo 11 fue necesaria ante la creciente competencia y los elevados aranceles impuestos a los dispositivos importados a EE. UU. Actualmente, la mayoría de las aspiradoras inteligentes iRobot se envían a EE. UU. desde Vietnam.

En cuanto a lo que esto podría significar para tu Roomba, iRobot afirma que no debería haber cambios inmediatos en el soporte del producto, la cadena de suministro de producción ni en las aplicaciones móviles que acompañan al hardware del hogar inteligente. Al menos por ahora, podrás seguir usando tu aspiradora inteligente en casa.

iRobot comenzó su actividad en el sector de la tecnología espacial y de defensa en 1990, antes de lanzar su primera aspiradora Roomba en 2002. Tras un aumento repentino de la demanda provocado por la pandemia, la empresa fue valorada en 3.560 millones de dólares en 2021, pero esa valoración ahora se ha reducido a unos 140 millones de dólares.

Lo que sabemos sobre Picea Robotics

Picea está en el negocio desde 2016 (Image credit: Picea)

Picea Robotics tiene su sede en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, y no es nueva en la escena del hogar inteligente: además de fabricar dispositivos para iRobot, también tiene asociaciones con Shark y Anker (que tiene la marca de hogar inteligente Eufy).

También conocida como 3irobotix, Picea Robotics también ha lanzado anteriormente su propia gama de aspiradoras inteligentes, además de tener un interés variado en otros tipos de tecnología, incluido hardware robótico, como informa The Verge .

Los nuevos propietarios de la marca iRobot no son precisamente nuevos: el Grupo Picea existe desde 2016 y actualmente cuenta con más de 600 empleados en investigación y desarrollo y 5000 en fabricación. Deberían saber lo que hacen, pero en esta etapa inicial es difícil predecir con exactitud qué harán con iRobot.

iRobot says the move will lead to "long-term growth and innovation", and that the brand will emerge stronger from the bankruptcy process. It will also return to being a private company under the ownership of Picea Robotics.