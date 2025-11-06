MOVA llega a México con tecnología de limpieza inteligente impulsada por IA

La oferta de soluciones de estilo de vida inteligente premium en México crece con la llegada de MOVA y su portafolio de productos que prometen redefinir la limpieza del hogar.

Fundada en 2024, la marca nace con la misión de construir un ecosistema integral impulsado por inteligencia artificial, diseñado para cumplir las aspiraciones de las familias modernas y ofrecer soluciones que combinan eficiencia, cuidado y bienestar en el hogar.

"Nuestra llegada a México representa un paso clave en la expansión internacional de MOVA. Queremos acercar la tecnología más avanzada en limpieza inteligente a los hogares mexicanos, ofreciendo soluciones que no solo optimizan el tiempo, sino que también brindan bienestar, comodidad y una experiencia de vida más conectada", expresó Angus Lin, director de MOVA para América Latina.

Con presencia consolidada en Norteamérica, Europa, Australia, Asia y Medio Oriente, MOVA aterriza en el mercado mexicano con cinco innovadores modelos que reflejan su compromiso con la tecnología, el diseño y la funcionalidad: E40 Ultra, E20s Pro Plus, E20 Pro, K30 Mix y K30. Cada uno está diseñado para brindar resultados profesionales, facilidad de uso y una experiencia de limpieza verdaderamente inteligente.

E40 Ultra: representa la máxima expresión tecnológica de la marca. Equipado con un motor TurboForce 6 de 90,000 rpm que alcanza una potencia de succión de 19,000 Pa, garantiza una limpieza profunda incluso en las superficies más desafiantes. Su exclusiva tecnología de fregado MaxiReach permite alcanzar bordes y rincones de hasta 4 cm, mientras que su estación todo en uno automatiza el lavado y secado de las mopas con aire caliente, además del vaciado de polvo por hasta 75 días sin intervención manual. El cepillo CleanChop™ 3.0 corta los cabellos enredados con precisión, y su sistema de detección de alfombras por ultrasonido eleva las mopas automáticamente, ajustando la potencia según la superficie. Con una batería de 5,200 mAh y carga 30% más rápida, la E40 Ultra combina potencia, autonomía y limpieza silenciosa, estableciendo un nuevo estándar en robots aspiradores de alta gama.

representa la máxima expresión tecnológica de la marca. Equipado con un motor TurboForce 6 de 90,000 rpm que alcanza una potencia de succión de 19,000 Pa, garantiza una limpieza profunda incluso en las superficies más desafiantes. Su exclusiva tecnología de fregado MaxiReach permite alcanzar bordes y rincones de hasta 4 cm, mientras que su estación todo en uno automatiza el lavado y secado de las mopas con aire caliente, además del vaciado de polvo por hasta 75 días sin intervención manual. El cepillo CleanChop™ 3.0 corta los cabellos enredados con precisión, y su sistema de detección de alfombras por ultrasonido eleva las mopas automáticamente, ajustando la potencia según la superficie. Con una batería de 5,200 mAh y carga 30% más rápida, la E40 Ultra combina potencia, autonomía y limpieza silenciosa, estableciendo un nuevo estándar en robots aspiradores de alta gama. E20s Pro Plus: redefine la limpieza automatizada con su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado y una succión Vormax de 13,000 Pa, ideal para eliminar desde polvo fino hasta residuos pesados. Su avanzada tecnología Smart Pathfinder y el sistema de elusión de obstáculos 3D Adapt aseguran una navegación precisa y sin atascos. Incorpora una estación de vaciado automático con bolsa hermética de 4 litros, capaz de almacenar el polvo de hasta 90 días, reduciendo el mantenimiento al mínimo. Su cepillo lateral antienredos en forma de U y el cepillo con flujo de aire tipo huracán previenen la acumulación de cabellos y residuos. A través de la app MOVAhome, los usuarios pueden personalizar horarios, modos y niveles de potencia, monitorear resultados en tiempo real y disfrutar de un control total desde su celular.

redefine la limpieza automatizada con su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado y una succión Vormax de 13,000 Pa, ideal para eliminar desde polvo fino hasta residuos pesados. Su avanzada tecnología Smart Pathfinder y el sistema de elusión de obstáculos 3D Adapt aseguran una navegación precisa y sin atascos. Incorpora una estación de vaciado automático con bolsa hermética de 4 litros, capaz de almacenar el polvo de hasta 90 días, reduciendo el mantenimiento al mínimo. Su cepillo lateral antienredos en forma de U y el cepillo con flujo de aire tipo huracán previenen la acumulación de cabellos y residuos. A través de la app MOVAhome, los usuarios pueden personalizar horarios, modos y niveles de potencia, monitorear resultados en tiempo real y disfrutar de un control total desde su celular. E20s Pro: ofrece la combinación perfecta entre rendimiento y practicidad. Con una succión Vormax de 13,000 Pa, tecnología Smart Pathfinder y sensores láser de 360°, este modelo garantiza una limpieza eficiente y una navegación fluida en cualquier entorno. Su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado incluye un depósito de agua con tres niveles ajustables de flujo, adaptándose a las distintas necesidades del hogar. Además, su compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Siri y Google Assistant permite gestionar las tareas de limpieza de forma práctica y sin esfuerzo. Su cepillo antienredos en forma de U y su peine con flujo de aire eliminan eficazmente pelos de mascotas y residuos, manteniendo un rendimiento óptimo. Todo esto, controlado fácilmente desde la app MOVAhome, que permite programar sesiones, ajustar la potencia y consultar los resultados al instante.

ofrece la combinación perfecta entre rendimiento y practicidad. Con una succión Vormax de 13,000 Pa, tecnología Smart Pathfinder y sensores láser de 360°, este modelo garantiza una limpieza eficiente y una navegación fluida en cualquier entorno. Su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado incluye un depósito de agua con tres niveles ajustables de flujo, adaptándose a las distintas necesidades del hogar. Además, su compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Siri y Google Assistant permite gestionar las tareas de limpieza de forma práctica y sin esfuerzo. Su cepillo antienredos en forma de U y su peine con flujo de aire eliminan eficazmente pelos de mascotas y residuos, manteniendo un rendimiento óptimo. Todo esto, controlado fácilmente desde la app MOVAhome, que permite programar sesiones, ajustar la potencia y consultar los resultados al instante. K30 Mix : se presenta como un equipo versátil todo en uno, capaz de aspirar en seco, húmedo o transformarse en una aspiradora portátil. Su potente succión de 18,000 Pa y su cepillo todoterreno logran una limpieza profunda incluso en alfombras, mientras que su diseño ligero y ergonómico facilita la movilidad por toda la casa. Su batería de 7 x 2600 mAh ofrece autonomía para limpiar hasta 240 m² sin recargar, y su sistema de autolimpieza con secado por aire caliente a 60°C mantiene el cepillo siempre impecable. Además, su tecnología de reducción de manchas de agua asegura pisos relucientes tras cada uso. Ideal para quienes buscan una limpieza práctica, potente y adaptable a distintos espacios del hogar.

: se presenta como un equipo versátil todo en uno, capaz de aspirar en seco, húmedo o transformarse en una aspiradora portátil. Su potente succión de 18,000 Pa y su cepillo todoterreno logran una limpieza profunda incluso en alfombras, mientras que su diseño ligero y ergonómico facilita la movilidad por toda la casa. Su batería de 7 x 2600 mAh ofrece autonomía para limpiar hasta 240 m² sin recargar, y su sistema de autolimpieza con secado por aire caliente a 60°C mantiene el cepillo siempre impecable. Además, su tecnología de reducción de manchas de agua asegura pisos relucientes tras cada uso. Ideal para quienes buscan una limpieza práctica, potente y adaptable a distintos espacios del hogar. K30: combina un diseño ultraplano de 180° de alcance con un cepillo de doble borde, capaz de limpiar eficazmente en esquinas, paredes y debajo de muebles. Ofrece succión de 18,000 Pa, ajuste automático de potencia según el nivel de suciedad y una batería de larga duración que cubre hasta 240 m² por carga. Su sistema de agua limpia constante elimina la suciedad sin dejar marcas, mientras que el secado con aire caliente a 60°C mantiene el cepillo libre de humedad. Potente, silenciosa y ligera, la K30 ofrece una limpieza precisa y sin esfuerzo, ideal para hogares que buscan máxima eficiencia con un diseño moderno y elegante.

Actualmente, MOVA cuenta con siete unidades de negocio dedicadas a la innovación y un equipo internacional con sedes en Francia, Alemania y China. Mantiene un liderazgo tecnológico destacado, con más de 2,000 patentes registradas a nivel global, un equipo de investigación de más de 300 especialistas, conformado por graduados de maestría y doctorado de las mejores universidades del mundo y el 65 % de sus colaboradores enfocados en investigación y desarrollo (I+D), lo que refleja su compromiso constante con la transformación y la excelencia tecnológica.

Este compromiso ha sido reconocido a nivel internacional con múltiples galardones de la industria, incluyendo distinciones en CES 2025, IFA 2025 y AWE 2025, consolidando a MOVA como un referente global en innovación y tecnología para el hogar inteligente.

Como parte de su estrategia de posicionamiento, el pasado mes de septiembre, la compañía anunció una alianza con Luka Modrić, leyenda del futbol y dos veces ganador del Balón de Oro, quien se unió como embajador mundial de la marca bajo el lema "Sweep It All". Dicha colaboración simboliza la unión entre dos referentes en sus campos, la precisión y visión estratégica de Modrić en el terreno de juego y la innovación impulsada por inteligencia artificial que caracteriza a MOVA, compartiendo un mismo espíritu de superación y búsqueda constante de la excelencia.

Los productos MOVA, incluyendo la E40 Ultra, E20s Pro Plus, E20s Pro, K30 Mix y K30, estarán disponibles en México para su compra en línea a través de canales como Amazon, con precios que van de los $12,499 a los $22,999 MXN