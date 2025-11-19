La nueva IA de Google Vuelos revoluciona la búsqueda de viajes con "Ofertas de vuelos"

¿Estás planeando tus próximas vacaciones y quieres estresarte lo menos posible? De ser así, tenemos la herramienta perfecta para ti, pues Google Vuelos lanzó Ofertas de vuelos.

Se trata de una nueva herramienta con inteligencia artificial (IA) diseñada para que los viajeros que quieren grandes ofertas no tengan necesidad de buscar manualmente por horas.

El diferencial de esta función es que las personas ya no necesitarán probar cientos de combinaciones de fechas y destinos. Ahora, simplemente pueden describir su viaje ideal en lenguaje cotidiano –como si hablaran con un amigo– y la IA de Google hará el resto.

¿Cómo funciona?

Para comenzar, las personas pueden buscar algo como: "Quiero una semana de vacaciones en febrero desde Ciudad de México, busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida". Esta nueva herramienta interpretará los matices detrás de ese pedido y, a partir de datos en tiempo real de Google Vuelos, presentará rápidamente opciones relevantes de cientos de aerolíneas y de sitios de reserva.

Ya está disponible en México, Brasil, Colombia, Argentina y más de 200 países, en más de 60 idiomas, incluyendo español latinoamericano y portugués brasileño.

En un mundo con tantas opciones, planear un viaje puede ser abrumador. Con esta herramienta, usamos la IA para que encontrar información de viajes sea más rápido y personal para todos.