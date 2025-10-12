Me dedico a probar cafeteras y estas son las tres mejores máquinas de café espresso que he usado este año

Si estás buscando una máquina de café espresso, la gran cantidad de opciones disponibles puede resultar abrumadora. ¿Cómo puedes estar seguro de que la máquina que compres estará bien fabricada y será confiable? ¿Cómo puedes estar seguro de que tendrá todas las funciones de preparación que necesitas, pero ninguna que no vayas a utilizar? ¿Cómo puedes estar seguro de que será fácil de usar y mantener?

Ahí es donde entro yo. Me dedico a probar máquinas de café espresso (¡sí, tengo suerte!) y he elaborado una lista muy breve con los mejores modelos que he utilizado este año para ahorrarte tiempo y esfuerzo. Tanto si buscas algo asequible y compacto que puedas colocar en un rincón, como si prefieres una máquina superautomática de alta gama capaz de preparar bebidas que harían llorar a un barista, tengo lo que necesitas. También he incluido una alternativa para cada una de las tres máquinas, por si mi primera opción no te convence.

Si prefieres el café de filtro al espresso, échale un vistazo a mi resumen de las mejores cafeteras de goteo, que incluye opciones de gran calidad y asequibles. Ahora, sigamos con el espresso.

La mejor máquina de café espresso económica

De'Longhi Dedica Duo

De’Longhi fabrica muchas de las mejores máquinas de espresso que he probado, y su modelo más reciente, la Dedica Duo, no es la excepción. Esta pequeña máquina es súper asequible, con un precio inferior a $300 USD / £300 (aunque, lamentablemente, aún no está disponible en Australia), pero está tan bien construida como cualquiera de los modelos más caros de la compañía y ofrece un rendimiento igual de bueno.

Las máquinas de espresso en este rango de precio suelen ser decepcionantes, con accesorios de mala calidad, calderas que tardan mucho en calentarse y bombas incapaces de mantener una presión constante. Es muy frustrante cuando tu café termina sobreextraído o subextraído de repente, incluso si todas las demás variables permanecen iguales, lo que hace imposible solucionar el problema.

Este no es el caso de la Dedica Duo, que se calienta rápidamente y funciona de manera confiable. Una vez que hayas ajustado tu molinillo, no te defraudará, a pesar de su precio tan competitivo.

Como extra, también puedes omitir el uso de la caldera y preparar un espresso frío utilizando agua directamente del tanque. Este proceso tarda alrededor de dos minutos para un espresso sencillo o cuatro minutos para un doble (los compuestos del café molido no se disuelven tan fácilmente en agua fría como en caliente), pero sigue siendo mucho más rápido que preparar un cold brew a la antigua durante toda la noche, y el perfil de sabor es similar, con un gusto más suave que el espresso caliente.

Además, es una máquina visualmente atractiva y compacta, con algunas mejoras interesantes respecto a su predecesora, la De’Longhi Dedica Style. Por ejemplo, la bandeja de goteo ahora es más ancha, lo que facilita colocar dos tazas de espresso al mismo tiempo, y la Duo está disponible en una gama de divertidos colores inspirados en el gelato, incluyendo rosa, verde y blanco (como el que se muestra aquí).

Reseña completa: De'Longhi Dedica Duo

También considera...

De'Longhi Dedica Style Si no vas a utilizar la función de preparación en frío de la Dedica Duo, échale un vistazo a su predecesora, la De'Longhi Dedica Style. Es tan pequeña como la Duo, prepara el café caliente igual de bien y es aún más asequible. No tiene la bandeja de goteo extra ancha ni los divertidos colores pastel, pero si solo quieres un buen espresso caliente sin salirte del presupuesto, esta es la máquina ideal para ti. Reseña completa: De'Longhi Dedica Style

La mejor máquina de café espresso de gama media

De'Longhi La Specialista Touch

Si quieres iniciarte en la preparación manual del café, la De'Longhi La Specialista Touch es la mejor máquina de espresso para ti. Es semiautomática, lo que significa que puede encargarse de algunas partes del proceso de preparación del espresso por ti, o dejarte el control manual.

Para los principiantes, la tecnología Bean Adapt de De'Longhi ajustará la configuración de preparación y te ayudará a elegir el tamaño de molienda óptimo para tus granos. La máquina también te ayudará con la dosificación y el prensado, con una alfombrilla de goma sobre la que apoyar el mango del portafiltros para ayudarte a conseguir una presión uniforme, un prensador calibrado que te ayuda a ver si tienes la cantidad adecuada de café molido y una herramienta de recorte en caso de que la cesta del filtro esté demasiado llena.

Una vez que te sientas seguro preparando los cafés, puedes tomar las riendas y ajustar tú mismo parámetros como la temperatura de preparación, el volumen de agua y el tiempo de preinfusión.

La varilla de vapor automática es una de las mejores que he utilizado, y puedes cambiar al modo manual si lo prefieres, subiéndola unos grados.

La Specialista Touch es más pequeña de lo que cabría esperar, pero aún así atrajo muchas miradas de admiración y comentarios en la cocina de pruebas compartida de TechRadar. No ocupará mucho espacio, pero es una cafetera espresso muy atractiva que sin duda llamará la atención.

Reseña completa: De'Longhi La Specialista Touch

También considera

ProCook Barista Bean to Cup Si tu presupuesto no te permite comprar la máquina De'Longhi, esta es una alternativa muy interesante de la empresa británica ProCook. No cuenta con la tecnología inteligente Bean Adapt, pero te guiará a través del proceso de preparación de diversas bebidas y te ayudará a comprender el proceso mientras lo haces. Otra opción ideal para principiantes.

La mejor máquina de café espresso de alta gama

Jura J10

Disfruté tanto probando la Jura J10 que me costó mucho devolver la muestra de prueba cuando terminé. No solo prepara uno de los mejores espressos que he probado en una máquina totalmente automática (nuestro editor de reseñas también quedó impresionado), sino que también puede manejar el tipo de pedidos de café que harían sudar frío al barista de tu cafetería local.

La J10 puede preparar café tanto caliente como frío, lo cual no es raro en las cafeteras actuales, pero no se limita a pasar agua tibia por el café molido y dar por terminado el trabajo. Después de preinfusionar los granos recién molidos, la J10 envía pulsos de agua a alta presión para extraer el café. El resultado es un sabor suave y meloso, muy similar al de un café frío elaborado de forma tradicional, y notablemente más intenso que el de algunas máquinas de menor calidad.

La J10 también destaca en lo que respecta a la leche (ya sea vegetal o láctea) y prepara uno de los mejores latte macchiatos que he probado. Puede trabajar con leche caliente y fría, y cuenta con un sistema llamado SweetFoam que la infunde con el sirope que elijas mientras se dispensa. Solo hay que llenar un pequeño recipiente con el sirope que se desee, enroscar el accesorio en la varilla de leche y se incorporará uniformemente a la leche, lo que significa que solo se necesita un poco para obtener todo el sabor en cada sorbo.

No es la máquina ideal para los puristas del espresso, pero si quieres divertirte con tu café y tienes dinero, es un placer usarla.

Reseña completa: Jura J10

También considera...

De'Longhi Primadonna Aromatic Esta es otra magnífica máquina de café espresso para preparar bebidas frías y calientes. El sabor de su café espresso extraído en frío no es tan intenso como el de Jura, pero se acerca bastante, y su sistema de espumado de leche fría funciona de maravilla. Reseña completa: De'Longhi Primadonna Aromatic

