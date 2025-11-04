Amazon Now llega a México: entregas en 15 minutos y pedidos de restaurantes desde la app

¡La espera terminó! Amazon Now llega finalmente a México, se trata del servicio más rápido de la compañía hasta ahora, el cual ofrece miles de productos esenciales con entregas en menos de 15 minutos.

Esta iniciativa representa un paso importante para Amazon México en la mejora de la experiencia de compra para sus clientes. Además, a través de Rappi Restaurantes, los miembros Amazon Prime pueden ordenar de más de 30,000 restaurantes directamente desde la tienda de Amazon, extendiendo los beneficios más allá del periodo inicial de Rappi Pro que se lanzó el año pasado.

Amazon Now ofrece hasta 5,000 productos con entregas en tan solo 15 minutos, incluyendo abarrotes frescos, productos congelados, artículos de uso diario, medicamentos de venta libre, productos para mascotas, artículos de belleza, productos para el hogar y electrónicos. El servicio está disponible en 10 ciudades principales, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y es gratuito para los miembros Amazon Prime durante la fase inicial de lanzamiento, mientras que el resto de los clientes por solo MXN $53.33 por entrega.

(Image credit: Amazon)

Los clientes pueden acceder a Amazon Now a través de una tienda dedicada dentro de la aplicación Amazon México o en Amazon.com.mx. El nuevo servicio se encuentra destacado en la página principal y ofrece categorías fáciles de navegar para acceder rápidamente a productos esenciales. Ya sea para comprar productos frescos, artículos urgentes o ingredientes para la cena, los clientes pueden explorar, hacer pedidos y dar seguimiento a sus entregas en 15 minutos, todo dentro de la experiencia que ya conocen de Amazon.

"Nuestros clientes nos inspiran a innovar constantemente", afirma Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México. "Hemos evolucionado nuestra promesa de velocidad: de entregas en dos días, en un día, al mismo día, y ahora a solo 15 minutos con Amazon Now, además, integramos de manera indefinida los beneficios de restaurantes hacia nuestros miembros y reafirmamos nuestro compromiso de incrementar el valor de nuestra membresía".

Esta colaboración combina la confianza, el servicio al cliente y el alcance de Amazon con la experiencia actual de Rappi en entregas ultra-rápidas y servicio de restaurantes. Con una integración perfecta, los clientes pueden acceder tanto a Amazon Now como a Rappi Restaurantes directamente desde su app de Amazon o Amazon.com.mx: desde compras urgentes entregadas en 15 minutos hasta pedidos de restaurantes, todo a través de Amazon, mejorando la velocidad y la experiencia de compra de los mexicanos. Esta colaboración refleja la pasión compartida por el cliente, el espíritu emprendedor de ambas compañías y su compromiso por hacer más fácil la vida diaria de los clientes.

"Esta alianza representa una gran noticia no solo para los clientes, sino también para toda la industria de restaurantes en México. Gracias a la colaboración con Amazon, los restaurantes ahora podrán ampliar su base de clientes y llevar sus productos a más hogares mexicanos de manera rápida y eficiente. En Rappi estamos comprometidos con seguir desarrollando tecnología de punta que impulse el crecimiento del comercio electrónico en México, y esfuerzos como éste son parte esencial de nuestro ADN porque nos permiten ofrecer más valor a nuestros aliados, generar nuevas oportunidades para los negocios locales y mejorar cada día la experiencia de nuestros clientes." agregó Ivan Cadavid CEO de Rappi en México.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La membresía Amazon Prime se fortalece, ofreciendo ahora una experiencia integrada que incluye: miles de ofertas exclusivas, envíos rápidos gratuitos en millones de artículos, acceso ilimitado a Prime Video, 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios en Amazon Music, juegos gratuitos con Prime Gaming, entregas en 15 minutos con Amazon Now y entrega gratuita desde más de 30,000 restaurantes, más allá de los 12 meses de beneficios Rappi Pro.