Ultrahuman está a punto de lanzar un dispositivo portátil Ring Pro, según una nueva filtración de la FCC, y podría superar al Oura

Ultrahuman podría estar a punto de lanzar un nuevo dispositivo portátil Ring Pro

Esto lo insinúa la nueva documentación presentada ante la FCC.

Sugiere que Ultrahuman ha encontrado una manera de evitar sus problemas de patentes anteriores.

A finales del año pasado, los mejores anillos inteligentes de Ultrahuman fueron prohibidos en EUA como consecuencia de una disputa de patentes con Oura. En aquel momento, Ultrahuman declaró: «Ya se está desarrollando un nuevo diseño de anillo», y una presentación regulatoria recientemente publicada sugiere que este producto está a punto de llegar.

Según informa Gadgets & Wearables , el Ultrahuman Ring Pro acaba de ser presentado ante la FCC de EE. UU. La presentación enumera varias especificaciones del nuevo dispositivo y sugiere que Ultrahuman ha realizado cambios para evitar infringir las patentes que provocaron la prohibición de sus productos anteriores.

Según la presentación reglamentaria, el Ultrahuman Ring Pro estará disponible en varios colores y acabados, incluyendo titanio crudo Pro, gris mate Pro, plata Pro, oro Pro y negro Aster Pro. Hay opciones desde la talla 5 hasta la 14, y su diámetro interno alcanza los 24,91 mm.

El Ultrahuman Ring Pro utiliza Bluetooth de bajo consumo e incluye una antena con chip de 2450 MHz. No parece mencionarse la funcionalidad NFC, aunque eso no descarta necesariamente esta característica, ya que podría haberse desactivado para las pruebas.

El hecho de que Ultrahuman aparentemente haya regresado con un nuevo dispositivo sugiere que ha encontrado una solución a la disputa de patentes que provocó sus problemas anteriores. Esto se insinúa al presentar la solicitud de un nuevo cargador para el Ring Pro. El nuevo diseño implica que la compañía ha desarrollado un nuevo diseño interno que no infringe las patentes de Oura.

Un regreso inminente

(Image credit: Becca Caddy)

Tan pronto como se prohibió la importación de sus anillos a EE. UU., Ultrahuman aseguró a sus usuarios que volvería con un nuevo producto. Parece ser el Ring Pro, que, según la documentación, se probó en noviembre de 2025 y se fabricó un mes después. Considerando que la prohibición entró en vigor en octubre, se trata de un plazo de entrega rápido para este nuevo producto.

En el momento de la prohibición, Ultrahuman también planteó la posibilidad de crear una versión "Hecha en EE. UU." de su Ring Air , que podría fabricarse en Texas. Aún no hay indicios de que esto esté en marcha, así que tendremos que esperar más noticias al respecto.

Ahora que el Ultrahuman Ring Pro ha presentado su documentación ante la FCC, ha superado el último obstáculo regulatorio para entrar en el mercado estadounidense. Si bien aún no tenemos una fecha de lanzamiento definitiva, probablemente no tendremos que esperar mucho para que Ultrahuman anuncie el Ring Pro. Gadgets & Wearables señala que la cláusula de confidencialidad de la solicitud vence en mayo, lo que sugiere que el Ring Pro debería lanzarse antes.

Cuando eso suceda, Ultrahuman debería poder dejar atrás sus problemas con las patentes. Esto debería dar más seguridad a los fans de la marca, que llevan meses esperando noticias sobre las futuras ofertas de la compañía.