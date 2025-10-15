Solo algunos relojes Garmin son compatibles con los Oakley Meta Vanguard. Aquí tienes la lista completa

Sin duda, los nuevos Oakley Meta Vanguard fueron una de las grandes sorpresas del Meta Connect 2025, especialmente para aquellos atletas que buscan tecnología para mejorar sus carreras, salidas en bicicleta, sesiones de esquí entre otros deportes compatibles.

Esto se debe a que estas gafas se pueden sincronizar con tu dispositivo Garmin para recopilar estadísticas en tiempo real que se te pueden transmitir sin necesidad de usar las manos, por ejemplo, si preguntas «Hola, Meta, ¿cuál es mi frecuencia cardíaca?» o «Hola, Meta, ¿cómo va mi ritmo?». También puedes sincronizar tu dispositivo para capturar automáticamente los hitos de tu carrera y luego compartirlos en la red social que elijas (incluido Strava, si quieres obtener el máximo reconocimiento).

Desgraciadamente, estas funciones solo están disponibles en dispositivos Garmin compatibles. Hasta ahora no estaba del todo claro qué relojes y ciclocomputadores las admitirían, lo que me llevó a hacerme con un Garmin Instinct 3 para ayudarme con mi próxima reseña de Vanguard, solo para descubrir que no es tan compatible como me había hecho creer la página web de Garmin.

Afortunadamente, ahora conozco la gama completa y puedo compartirla contigo para que puedas evitar los errores que yo cometí. Además, hay una sólida selección de opciones de toda la gama tecnológica de Garmin con diferentes precios para todos los presupuestos.

¿Qué dispositivos Garmin son compatibles?

Smartwatches

D2 Mach 1, D2 Mach 1 Pro

Enduro 2, Enduro 3

Epix Gen 2, Epix Pro Gen 2

Fenix 7, Fenix 7S Pro, Fenix 7X Pro, Fenix 8, Fenix 8 Pro, Fenix E

Forerunner 165, Forerunner 265, Forerunner 265S, Forerunner 570, Forerunner 965, Forerunner 970

Marq (Gen 2) Adventurer, Marq (Gen 2) Athlete, Marq (Gen 2) Aviator, Marq (Gen 2) Captain, Marq (Gen 2) Carbon Edition, Marq (Gen 2) Commander, Marq (Gen 2) Golfer

Quatix 7, Quatix 7 Pro, Quatix 7X

Tactic 7, Tactix 8, Tactix 8 Solar

Venu 3, Venu 3S, Venu 4, Venu X1

Vivoactive 6, Vivoactive 6

Computadora para bicicleta

Edge 540, Edge 550, Edge 840, Edge 850, Edge 1040, Edge 1050, Edge MTB

Esta información proviene de la aplicación Meta AI.

Es posible que en los sitios web de Garmin y Oakley veas que algunos otros dispositivos Garmin son técnicamente compatibles con estas nuevas gafas Oakley, pero eso solo sirve para registrar datos de salud y estado físico en la aplicación Garmin Connect, de modo que luego puedas personalizar fotos con tus estadísticas.

Para obtener actualizaciones en tiempo real y captura automática, que es lo realmente útil, deberá asegurarse de tener uno de los dispositivos mencionados anteriormente o un modelo posterior de Garmin que admita la descarga de software de terceros. En concreto, deberá poder instalar la aplicación Meta AI Connect IQ.

¿Qué Garmin debería comprar?

Si aún no tienes un reloj Garmin y quieres adquirir uno junto con tus gafas Oakley Meta Vanguard, ¿cuál deberías elegir?

Bueno, la elección número uno en nuestra guía de los mejores relojes Garmin es el Garmin Venu X1. Este monitor de actividad física con una calificación de cuatro estrellas y media encabeza nuestra lista porque es excelente tanto para el fitness como para el estilo de vida, lo que significa que será un excelente compañero para un triatleta incondicional que busca batir su marca personal en su próximo Ironman, o para el aficionado más ocasional al que le gusta correr una vez cada quince días.

Si buscas algo más premium, nuestra recomendación es el Garmin Fenix 8. Es caro, pero también incluye muchas funciones premium, como GPS avanzado, un nuevo sensor de frecuencia cardíaca y 16 días de duración de la batería. Incluso tiene un modo de buceo.

En el momento de escribir este artículo, aún no hemos probado el Fenix 8 Pro, pero tiene algunas mejoras que vale la pena considerar, gracias a nuevas herramientas como la conectividad LTE y la comunicación por satélite. Sin embargo, también es más caro.

En el extremo inferior del espectro de precios se encuentra el Garmin Forerunner 165, nuestro reloj Garmin económico favorito, que es compatible con la nueva aplicación Meta AI. Aunque no tiene todas las funciones que buscan los atletas experimentados, tiene mucho que ofrecer, especialmente por su precio más asequible.