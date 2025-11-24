OnePlus acaba de lanzar su propio rival del Apple Watch SE con el asequible Watch Lite
Un nuevo competidor por el título de reloj inteligente asequible
- OnePlus acaba de presentar un nuevo reloj inteligente asequible.
- Según OnePlus, el OnePlus Watch Lite ofrecerá prestaciones «de gama alta».
- A pesar del lanzamiento, OnePlus ha mantenido en secreto la mayoría de los detalles.
¿Buscas un nuevo y atractivo reloj inteligente Android para darle vida a tu muñeca? OnePlus cree que tiene un competidor en el OnePlus Watch Lite, un nuevo dispositivo portátil que pretende ser una forma más asequible de entrar en el mundo de los relojes inteligentes, pero ¿será suficiente para competir con los mejores relojes inteligentes económicos?
Para responder a esa pregunta, necesitamos saber qué hace. Según OnePlus, el Watch Lite es «un dispositivo diseñado para ofrecer funciones de salud y fitness de gama alta a un precio aún más accesible». Eso nos da esperanzas de que el dispositivo no se vea demasiado perjudicado por su bajo costo, aunque OnePlus mantiene el precio en secreto por ahora.
Aparte de eso, el OnePlus Watch Lite estará disponible en un acabado Silver Steel que, según OnePlus, "ofrece un aspecto limpio y moderno con un brillo sutil que se adapta tanto al uso diario como a los estilos de vida activos". Sin embargo, parece que esa es la única opción de color por ahora.
Eso es todo lo que OnePlus está dispuesto a revelar por el momento. Nos hemos puesto en contacto con la empresa para ver si tenían más información y actualizaremos este artículo cuando tengamos noticias. Por ahora, OnePlus afirma que el Watch Lite se presentará en su totalidad el 17 de diciembre, "y se darán a conocer más detalles en las próximas semanas".
La revelación completa llegará próximamente
El OnePlus Watch Lite se ha anunciado junto con otros dos dispositivos: el smartphone OnePlus 15R y la tableta OnePlus Pad Go 2. Esta última destaca especialmente por ser la primera tableta de OnePlus que ofrece conectividad 5G.
No es la primera vez que oímos rumores sobre el OnePlus Watch Lite. La propia OnePlus adelantó un nuevo reloj en su página web a principios de noviembre, pero no reveló mucho más que un vago esbozo del reloj. Dada la fecha, parece que este adelanto hacía referencia al Watch Lite.
La gran pregunta para OnePlus es si el Watch Lite podrá competir con dispositivos como el Amazfit Active 2 y el Apple Watch SE 3. El wearable de Amazfit es actualmente nuestra elección como el mejor smartwatch barato que se puede comprar, y viene repleto de una gran cantidad de características impresionantes, como una gran autonomía, un excelente seguimiento de la salud y un diseño magnífico.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Por ahora, no hay forma de saber cómo se posicionará el Watch Lite sin que OnePlus publique más información sobre su wearable. Tendremos esos datos el 17 de diciembre, y esa será una fecha clave para cualquiera que desee adquirir un nuevo reloj inteligente sin arruinarse.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
- Alex BlakeFreelance Contributor