No quiero ninguna función nueva en watchOS 27, solo quiero que la batería dure más

La actualización watchOS 27 está empezando a vislumbrarse en el horizonte, pero aún faltan meses para que se presente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) en junio de este año, y todavía no sabemos mucho sobre lo que supuestamente está por llegar.

A pesar de ello, no me preocupa. En este momento, no espero que se añadan innumerables funciones nuevas a todos los mejores Apple Watch. De hecho, solo hay un cambio que realmente me gustaría ver en watchOS 27: una mayor duración de la batería.

Por supuesto, no sabemos con certeza si eso está en los planes de Apple en este momento, especialmente porque el aumento de la duración de la batería a 24 horas fue una característica tan importante del Apple Watch Series 11. Sin embargo, espero sinceramente que así sea, porque reducir el consumo de energía de su sistema operativo y prolongar la duración de la batería de todos los relojes compatibles sería una gran ventaja para sus usuarios.

En este momento, no se me ocurren muchas otras cosas que tengan tanto impacto como esto para los usuarios del Apple Watch. Si Apple quiere mejorar sustancialmente sus relojes, ampliar la duración de la batería es una forma de hacerlo.

La característica que realmente quiero

Al repasar watchOS 26, me cuesta encontrar alguna característica nueva que me parezca realmente transformadora desde el verano pasado. Por ejemplo, Sleep Score es interesante, pero su impacto real en mi sueño y mi comportamiento es, en el mejor de los casos, limitado. Workout Buddy es demasiado optimista para mi gusto: me harté y lo desactivé poco después de probarlo.

Algunas funciones, como el nuevo gesto de movimiento de muñeca, son increíblemente inconsistentes y poco fiables en mi experiencia. Otras, como la incorporación de Notas, me parecen superfluas. La pantalla del Apple Watch es demasiado pequeña para poder desplazarme por mis notas, y mucho menos crear otras nuevas.

Eso me ha llevado a una conclusión ineludible: watchOS ha madurado tanto que parece que las vías para nuevas innovaciones, especialmente en el ámbito del software, se están reduciendo. Estoy seguro de que Apple puede añadir funciones interesantes en el futuro, pero en este momento es difícil imaginar algo realmente transformador.

Por eso no quiero ver más florituras de Apple en la WWDC. De hecho, la mejora de la duración de la batería es la única novedad que realmente quiero que se añada a watchOS.

No me malinterpretes, no diría que la duración de la batería del Apple Watch sea realmente mala en este momento. Me dura todo el día y toda la noche, y solo tengo que recargarlo a primera hora de la mañana. Pero si lo comparamos con productos de la competencia, las diferencias son notables: el Garmin Fenix 8, por ejemplo, duró 16 días con una sola carga en nuestras pruebas. Eso es mucho mejor que el Apple Watch.

Las cosas empeoran aún más tras unos años de uso. Mi pareja tiene mi antiguo Apple Watch Series 5 y a menudo se frustra por su falta de autonomía. De hecho, no puede usarlo tanto como le gustaría porque necesita recargarlo con mucha frecuencia.

Ofrecer un cambio significativo en este ámbito tendrá mucho más impacto que algunos gestos y aplicaciones a medias que nadie ha pedido. Es en lo que Apple debería centrarse para la WWDC.

La era de la "batería con autonomía para todo el día"

Por supuesto, hay buenas razones para algunas de las diferencias evidentes en la duración de la batería cuando se compara el Apple Watch con dispositivos rivales. Si nos fijamos en el Apple Watch Ultra 3, utiliza una pantalla OLED LTPO3 de mayor calidad en comparación con la pantalla AMOLED de baja frecuencia de actualización del Garmin Fenix 8, mientras que watchOS cubre muchas más bases y ofrece una gama más amplia de funciones que el sistema operativo de Garmin. En una situación como esta, no es de extrañar que la batería del Apple Watch no dure tanto.

Además, cualquier reloj wearable, incluido el Apple Watch, está naturalmente limitado por su tamaño. No se puede colocar una batería enorme en una carcasa que solo mide 49 mm de diámetro como máximo, como es el caso del Apple Watch Ultra 3.

Pero eso no significa que no podamos esperar algo mejor de Apple.

Afortunadamente, hay indicios de que Apple podría estar yendo en la dirección correcta a tiempo para la WWDC. El reportero de Bloomberg Mark Gurman ha dicho que iOS 27, por ejemplo, se centrará en gran medida en pequeñas mejoras en lugar de en nuevas funciones. Una de las consecuencias de ello es que iOS 27 podría traer consigo una mayor duración de la batería.

Sin embargo, Gurman también señala que Apple podría no hacer mucho ruido al respecto, lo que me sugiere que las mejoras en la batería podrían ser bastante menores. En cualquier caso, tengo la esperanza de que Apple amplíe su enfoque en la batería a sus sistemas operativos, lo que se traduciría en una mayor duración de la batería también en watchOS 27.

Es lo único que realmente espero este año en lo que respecta al Apple Watch. Por favor, Apple, concéntrate en lo único que podría marcar una gran diferencia para los clientes de tu reloj inteligente y amplía la duración de la batería a algo mucho más significativo. La tan comentada «batería con autonomía para todo el día» de la empresa ya ha pasado a la historia. Es hora de trabajar para conseguir una autonomía de varios días.

