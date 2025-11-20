La última actualización del reloj inteligente de Garmin ayuda a detectar los signos de estrés de una manera clave

Garmin ha lanzado una actualización para sus relojes inteligentes y ciclocomputadores.

Los relojes Garmin incorporan mapas en 3D y mejores métricas de salud.

Por su parte, los ciclocomputadores han recibido una amplia gama de nuevas funciones.

¡Atención! Garmin lanzó una nueva actualización para algunos de sus mejores smartwatches, incluidos el Vivoactive 6, Forerunner 570 y Venu X1, así como varios ciclocomputadoras como el Edge 540 y 1050.

Es importante mencionar que se trata de una amplia actualización que debería afectar a una gran variedad de usuarios.

¿Qué incluye exactamente? Según Garmin, las nuevas funciones «pueden ayudar a los clientes a controlar su bienestar general y llevar sus salidas en bicicleta al siguiente nivel». Incluyen funciones gratuitas y premium, por lo que hay opciones para todos los gustos.

En el caso de los relojes inteligentes, hay una nueva función de «estado de salud» que ofrece información a largo plazo sobre el estado de bienestar del usuario. Garmin afirma que esto incluye métricas como «la frecuencia cardíaca, la VFC, la respiración, la temperatura de la piel y la saturación de oxígeno durante el sueño».

Con el estado de salud, puedes ver rápidamente si estas estadísticas se alejan de su rango habitual; si es así, podría indicar que tu cuerpo está más estresado de lo normal, lo que podría estar relacionado con una enfermedad, la actividad física o cualquier otra cosa. Esta información se puede consultar en tu reloj inteligente Garmin o en la aplicación Garmin Connect.

La actualización también incluye una nueva función premium: mapas en 3D en Garmin Connect. En lugar de depender de las antiguas vistas de mapas en 2D, ahora puedes disfrutar de mapas topográficos en 3D para rutas de actividades, recorridos y senderos. Esto te permitirá tener una visión más clara de tu entorno mientras exploras tus actividades registradas, recorridos personalizados y senderos individuales en Garmin Trails. Ten en cuenta que necesitarás un plan Garmin Connect+ de pago para poder utilizar la función de mapas en 3D.

Actualizaciones del ordenador para bicicleta

También hay una serie de funciones gratuitas para los usuarios de los ciclocomputadores de Garmin. Entre ellas se incluyen avisos inteligentes que te recuerdan que debes hidratarte y reponer energías durante una guía de potencia o un entrenamiento en curso. Cada aviso se basa en tu estado físico actual y en la dificultad del recorrido, así como en los niveles de calor y humedad.

Los ciclocomputadores ahora también incluyen una superposición del tiempo en tiempo real, además de un análisis de la relación de marchas y comparaciones de datos de GroupRide que evalúan tus estadísticas en comparación con las de otros ciclistas. Y cuando pedalees con un medidor de potencia, verás los objetivos de potencia recomendados en función de la resistencia y la potencia del viento. Estos objetivos también tienen en cuenta la aclimatación a la altitud cuando pedaleas en la montaña.

En definitiva, estas novedades podrían ayudarte a mejorar tu experiencia con los mejores relojes inteligentes y ciclocomputadores de Garmin. Y como la mayoría de ellas son gratuitas, tampoco tendrás que rascarte el bolsillo para utilizarlas.

