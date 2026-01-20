¿La próxima prohibición del Apple Watch? Una nueva demanda apunta a la tecnología de "detección de caídas" de tus relojes inteligentes favoritos

La empresa tecnológica UnaliWear ha demandado a Apple, Google, Garmin y Samsung.

El motivo es el uso de la tecnología de detección de caídas en algunos de los mejores relojes inteligentes.

Si UnaliWear gana, podría haber enormes repercusiones para la industria.

La detección de caídas es una característica clave de muchos de los mejores relojes inteligentes, incluidos el Apple Watch y los modelos de Garmin, Samsung y Fitbit de Google. Sin embargo, su futuro en su dispositivo podría estar en peligro, ya que una empresa afirma que todos estos dispositivos han copiado ilegalmente su tecnología relacionada con los tropiezos y las caídas. Si prevalece, la industria de los relojes inteligentes podría verse muy diferente.

El problema es la mencionada tecnología de detección de caídas, que según la empresa de dispositivos portátiles UnaliWear infringe sus patentes. UnaliWear fabrica dispositivos portátiles para personas mayores, y estos productos cuentan con un sistema de detección de caídas llamado RealFall que, según la empresa, puede distinguir entre caídas reales y movimientos cotidianos.

Es precisamente esa capacidad de diferenciar las caídas reales de las falsas alertas lo que está en el centro de la disputa. UnaliWear afirma que los dispositivos portátiles con los que tiene problemas —los de Apple, Google, Garmin y Samsung— han infringido sus patentes para resolver un problema específico.

En estos momentos, el caso está siendo investigado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, y se espera que las empresas afectadas den una respuesta aproximadamente a finales de enero. Se prevé que el caso tarde más de un año en resolverse, pero podría tener enormes repercusiones una vez concluido.

Por un lado, si UnaliWear tiene éxito, podría solicitar una orden de exclusión limitada. Esto bloquearía la importación de los relojes inteligentes afectados a EE. UU., lo que impediría a empresas como Apple y Garmin enviar algunos de los relojes inteligentes más populares a los clientes estadounidenses. Además, UnaliWear ha presentado demandas en varios tribunales de distrito de EE. UU. Si gana los juicios, podría dar lugar a la imposición de sanciones económicas cuantiosas.

¿Qué probabilidades hay de que se apruebe la prohibición?

(Image credit: Google)

En última instancia, es poco probable que se prohíba la importación a EE. UU. de dispositivos como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch.

Una opción más probable es que las grandes empresas tengan que obtener la licencia de la tecnología de detección de caídas de UnaliWear. O bien, podrían crear una solución alternativa que no infrinja las patentes de UnaliWear, como hizo Apple cuando se dictaminó que su sensor de oxígeno en sangre infringía las patentes de la empresa de tecnología médica Masimo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Hablando de eso, el caso Masimo demuestra que no es la primera vez que Apple ha sido demandada por una empresa más pequeña por la tecnología que utiliza en su Apple Watch. En el caso Masimo, se restringió la importación de ciertos modelos del Apple Watch a Estados Unidos, lo que significó que Apple tuvo que desactivar la función para los clientes estadounidenses, un importante dolor de cabeza para la empresa de Cupertino.

Sin duda, Apple, Samsung, Google y Garmin querrán evitar algo tan drástico esta vez. Si te interesa alguno de estos relojes inteligentes y quieres saber si podrás seguir comprándolos en el futuro, no pierdas de vista este caso.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.