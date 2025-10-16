Huawei Watch GT 6 Series: tu aliado para detectar y calmar la ansiedad

Sin duda, la vida moderna ha traído nuevos "problemas, por ejemplo, el estrés y la ansiedad que afectan a millones de personas en Latinoamérica y el mundo.

El último dato oficial de la OMS (Organización de las Naciones Unidas) reveló que aproximadamente 3.6% de las personas a nivel mundial sufren ansiedad, lo que se traduce en casi 300 millones de personas. Por otro lado, un estudio de la ONU, reveló que en 2024 los problemas de salud mental, entre los que se encuentra la ansiedad, empeoró en la mayoría de los países en comparación con 2023.

Por otro lado, el estrés, que es considerada una de las grandes enfermedades modernas, y que también está estrechamente relacionada con la ansiedad, ha ido incrementando año con año, pues según datos de Ipsos relacionados con el estrés y cómo este afecta la vida de las personas, 3 de cada 5 personas adultas de más de 31 países afirmaron en 2024 haber sentido un nivel de estrés al punto que afectó su vida diaria al menos una vez. De hecho, las mujeres fueron las más afectadas en relación a los problemas de estrés. Mientras que las personas de la Generación Z fueron las más propensas a ser afectadas por estrés, con un 40% a nivel mundial.

Con un compromiso firme en ayudar a mejorar la salud de los usuarios, Huawei ha mejorado notablemente la función de Bienestar Emocional en los HUAWEI WATCH GT 6 Series, la cual ahora es capaz de detectar problemas de ansiedad y ayuda a calmarlos, todo desde el mismo smartwatch.

Bienestar Emocional: una función única en la industria

La tecnología de Bienestar emocional fue desarrollada por Huawei en conjunto con el Instituto de Psicología de la Academia China de Ciencias y, su función es detectar y registrar tus emociones de manera automática en tiempo real a través de los sensores del smartwatch en combinación con HUAWEI TruSense System, que obtiene los indicadores fisiológicos (RRI) que pueden indicar hasta cierto punto los cambios del sistema nervioso autónomo, ayudando a evaluar así tu estado emocional y la tendencia de tu salud.

Bienestar Emocional se lanzó por primera vez con los HUAWEI WATCH GT 5 Series, que eran capaces de entregar el análisis de 3 estados de ánimo después de analizar tu data biométrica por 30 minutos. Ahora, los HUAWEI WATCH GT 6 Series pueden realizar el monitoreo emocional e identificar 12 estados emocionales divididos en 3 categorías analizando tu data biométrica en sólo 10 minutos:

A gusto: emocionado, confiado, animado y ligero y alegre.

Neutro: indiferente, calmado, en paz, contento

A disgusto: ansioso, preocupado, ligeramente triste, desanimado.

La razón detrás de esta función de Bienestar emocional es que puedas tener un seguimiento e historial de sus emociones para identificar posibles riesgos a su salud emocional que requieran de la intervención de un profesional de la salud.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: HUAWEI)

Por tal motivo, esta información se muestra en el smartwatch y en la aplicación de HUAWEI Health, e incluso se puede colocar una esfera de reloj exclusiva para que siempre tengas esta información a un vistazo; con tan sólo un giro de muñeca.

Para obtener los datos de Bienestar emocional debes:

Usa el reloj durante al menos 10 minutos.

Abre la aplicación desde tu HUAWEI WATCH GT 6 Series.

Automáticamente verás en pantalla una de los 12 estados emocionales.

Si deslizas a la derecha sobre la pantalla del reloj podrás acceder a ejercicios de relajación en caso de que sientas estrés, también verás que el smartwatch te indicará si tu nivel de estrés es alto.

En cuanto al nivel de estrés, la escala de medición de los HUAWEI WATCH GT 6 Series es: