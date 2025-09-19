Huawei Watch GT 6: moda premium y funciones avanzadas llegan a su nueva generación

Como te mencionamos anteriormente, la serie Watch GT 6 de Huawei se robó los reflectores del evento de lanzamiento de la marca, celebrado en la icónica ciudad e París.

Al igual que el resto de productos presentados por Huawei, la serie está inspirada en el espíritu de la frase “Ride the Wind”, por lo que ha sido diseñada para ofrecer a los usuarios una sensación de libertad y comodidad en su búsqueda de un estilo de vida más saludable. Fiel a la combinación característica de la serie GT de moda premium y funcionalidad, los smartwatches ofrecen una impresionante batería de larga duración y una amplia gama de modos de entrenamiento avanzados, lo que los hace ideales para el uso diario y para una gran variedad de situaciones de entrenamiento.

La tecnología de vanguardia ofrece una batería de larga duración y un posicionamiento preciso

La serie HUAWEI WATCH GT 6 viene con una batería avanzada de alta densidad de silicio y forma especial, que ofrece una capacidad un 65 % mayor que el modelo anterior. Con esta mejora, las ediciones GT 6 Pro y GT 6 de 46 mm ofrecen hasta 21 días de batería, y la elegante edición GT 6 de 41 mm dura hasta 14 días. Tanto si lo usas todos los días como si lo llevas en viajes largos, puedes contar con un rendimiento fiable sin preocuparte por quedarte sin batería.

La serie HUAWEI WATCH GT 6 también cuenta con un sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower mejorado, que aumenta la precisión del posicionamiento en un 20 % en comparación con su predecesor. Tanto si navegas por las calles de la ciudad como si exploras zonas remotas, esta mejora garantiza un seguimiento preciso de tus rutas de entrenamiento y los datos de distancia.

Estética inigualable

El HUAWEI WATCH GT 6 Pro presenta un elegante bisel elevado y una pantalla un 5.5 % más grande que su predecesor, lo que proporciona una experiencia más envolvente y vibrante. Fabricado con materiales de primera calidad, como cristal de zafiro, una carcasa de aleación de titanio de grado aeronáutico y una cubierta trasera de cerámica nanocristalina, garantiza la durabilidad y derrocha sofisticación. El reloj viene con tres opciones de correa: tejida compuesta de color café, Tianio elegante y caucho de color negra, lo que ofrece versatilidad para los negocios, los viajes o los entrenamientos, al tiempo que garantiza una apariencia premium y una alta calidad.

La serie está disponible en dos ediciones para satisfacer diferentes gustos. La edición de 46 mm se inspira en el ciclismo, con su novedosa opción de color verde combinada con un elegante bisel degradado en tres tonos. Por su parte, la edición de 41 mm cuenta con un nuevo sistema de acoplo para las correas, que garantiza un ajuste más cómodo y ceñido a la muñeca, lo que lo convierte en el compañero perfecto para una gran variedad de looks y ocasiones.

Mejora tu estado físico con cuatro modos de entrenamiento avanzados

La HUAWEI WATCH GT 6 Series es la primera serie de relojes inteligentes que ofrece un potenciómetro virtual para ciclismo en la muñeca, lo que proporciona a los ciclistas la forma más precisa y con base científica de medir la intensidad de su entrenamiento. Esta innovadora función es el resultado de una exhaustiva investigación, que incluye miles de simulaciones de ciclismo y modelos avanzados de resistencia al viento realizados en un laboratorio de túnel de viento de última generación en China. Gracias a estas rigurosas pruebas, la serie ofrece cálculos muy precisos de la potencia virtual en ciclismo, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los entusiastas del ciclismo. Ahora puedes consultar tu potencia de pedaleo directamente en tu muñeca en tiempo real, con una precisión casi igual a la de un potenciómetro virtual específico. Esto te permite ajustar la intensidad de tu entrenamiento y adaptar tu plan de entrenamiento con mayor precisión.

La serie también ha mejorado sus funciones para Carrera en senderos, esquí y golf, ofreciendo a los usuarios experiencias de fitness al aire libre aún más avanzadas y profesionales.

Gestión de la salud mejorada con mayor precisión e intuición

Los HUAWEI WATCH GT 6 Series también cuentan con el nuevo sistema TruSense, que lleva la función de Bienestar Emocional a un nivel superior. Con detección multidimensional de emociones, proporciona análisis detallados de salud y monitoreo cardiovascular, lo que garantiza un cuidado integral tanto para tu cuerpo como para tu mente, día y noche. Además, ofrece información precisa sobre tu estado físico y emocional, al tiempo que proporciona funciones personalizadas para ayudarte a gestionar y mejorar tu bienestar cuando sea necesario.

