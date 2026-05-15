HUAWEI WATCH D2 convierte tu smartwatch en un aliado para cuidar tu corazón

¿Sabías que cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial? Así como lo lees, una fecha impulsada por la Liga Mundial de Hipertensión con el objetivo de visibilizar una enfermedad silenciosa que incluso se ha convertido en una de las principales causas de muerte prematura en el mundo.

Aunque para muchos los wearables son un producto enfocado en moda y vida inteligente, para millones de personas con hipertensión un dispositivo capaz de medir su presión arterial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El HUAWEI WATCH D2, gracias a su capacidad para realizar Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), se convierte en una herramienta que podría salvarles la vida, y además, que cabe en la muñeca.

Hipertensión en cifras: una emergencia de salud global y latinoamericana

Las cifras más recientes son alarmantes. Según el segundo Informe Mundial sobre la Hipertensión Arterial publicado por la OMS en septiembre de 2025, 1,400 millones de personas en el mundo tienen presión arterial alta, pero sólo una de cada cinco la tiene bajo control. La situación en nuestra región es especialmente preocupante: en América, hasta cuatro de cada diez adultos padecen hipertensión, pero un tercio no lo sabe, y la enfermedad afecta a más del 35 % de las personas de entre 30 y 79 años.

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El impacto en vidas humanas es devastador. La OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha advertido que la hipertensión es el principal factor de riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, que en conjunto causan más de 2.2 millones de muertes cada año en la región, además de ser un factor importante para enfermedad renal crónica y demencia.

En México, el panorama no es mejor. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021-2024 publicados en 2025, la prevalencia de hipertensión en adultos fue de 29.1 %, y aunque el 62.9 % ya había sido diagnosticado, sólo el 60.1 % de quienes recibían tratamiento farmacológico tenía la presión arterial bajo control. Es decir, millones de mexicanos viven con hipertensión sin saberlo o sin lograr controlarla adecuadamente.

(Image credit: HUAWEI)

El problema de la hipertensión "silenciosa"

La hipertensión es una enfermedad que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias. Puede ser hereditaria, agravarse con factores tan comunes como el sobrepeso o el sedentarismo, y muchas veces no genera síntomas perceptibles. Por eso se le conoce como "el asesino silencioso": la única manera de detectarla es midiendo la presión arterial de forma constante.

Y aquí es donde entra en juego un dato crucial: cada persona con hipertensión tiene un patrón propio de alteración en la presión sanguínea, que sólo puede identificarse mediante mediciones constantes a lo largo del día y la noche. Existen tipos de hipertensión particularmente difíciles de detectar —como la hipertensión enmascarada, la de bata blanca o la nocturna— que suelen pasar desapercibidas en las consultas médicas tradicionales. Para identificarlas, los especialistas recomiendan el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA).

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HUAWEI WATCH D2: tecnología MAPA en tu muñeca

El HUAWEI WATCH D2 es uno de los pocos smartwatches en el mundo capaces de realizar un análisis tipo MAPA, un método de seguimiento de la presión arterial fuera del consultorio médico que se realiza durante al menos 24 horas continuas. El smartwatch puede medir la presión arterial en intervalos predeterminados —cada 15, 20, 30, 45 o 60 minutos— durante todo el día, e incluso continuar haciéndolo durante las horas de sueño, lo que lo hace ideal para detectar esos tipos de hipertensión que escapan al diagnóstico convencional.

El problema de la hipertensión "silenciosa"

La hipertensión es una enfermedad que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias. Puede ser hereditaria, agravarse con factores tan comunes como el sobrepeso o el sedentarismo, y muchas veces no genera síntomas perceptibles. Por eso se le conoce como "el asesino silencioso": la única manera de detectarla es midiendo la presión arterial de forma constante.

Y aquí es donde entra en juego un dato crucial: cada persona con hipertensión tiene un patrón propio de alteración en la presión sanguínea, que sólo puede identificarse mediante mediciones constantes a lo largo del día y la noche. Existen tipos de hipertensión particularmente difíciles de detectar —como la hipertensión enmascarada, la de bata blanca o la nocturna— que suelen pasar desapercibidas en las consultas médicas tradicionales. Para identificarlas, los especialistas recomiendan el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA).

HUAWEI WATCH D2: tecnología MAPA en tu muñeca

El HUAWEI WATCH D2 es uno de los pocos smartwatches en el mundo capaces de realizar un análisis tipo MAPA, un método de seguimiento de la presión arterial fuera del consultorio médico que se realiza durante al menos 24 horas continuas. El smartwatch puede medir la presión arterial en intervalos predeterminados —cada 15, 20, 30, 45 o 60 minutos— durante todo el día, e incluso continuar haciéndolo durante las horas de sueño, lo que lo hace ideal para detectar esos tipos de hipertensión que escapan al diagnóstico convencional.

(Image credit: HUAWEI)

La medición precisa del HUAWEI WATCH D2 está validada por expertos internacionales y diseñada conforme a las normas de certificación establecidas por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI), la Sociedad Europea de Hipertensión y la ISO 2018.

¿Cómo logra un smartwatch medir la presión arterial con precisión médica? El HUAWEI WATCH D2 integra una bolsa de aire mecánica en la correa que se infla al momento de la medición y se desinfla al terminar, permitiendo usar el reloj con normalidad el resto del tiempo. Esta bolsa de aire ultradensa cuenta con doble ventila para una liberación de aire más rápida, y es la más estrecha de Huawei hasta la fecha, con apenas 26.5 mm. Su textura, que simula el patrón biológico de la piel del tiburón, incluye ranuras microscópicas que reducen la fricción y la irritación, además de ser resistente al sudor y amable con la piel.

Un Día Mundial para tomar acción

Este 17 de mayo es más que una fecha en el calendario: es un recordatorio urgente de que la hipertensión, aunque silenciosa, es prevenible y manejable cuando se detecta a tiempo. Llevar un control constante de la presión arterial ya no requiere visitas frecuentes al consultorio ni equipos médicos voluminosos. Con el HUAWEI WATCH D2 en la muñeca, millones de personas pueden anticiparse a complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia renal.

(Image credit: HUAWEI)

El HUAWEI WATCH D2 se puede vincular y usar sin problemas con smartphones Huawei, Android e iOS, y sólo requiere la aplicación HUAWEI Health, disponible sin costo en la AppGallery para dispositivos Huawei y Android, así como en la App Store. El reloj está disponible en la HUAWEI Experience Store y la HUAWEI Online Store en colores Dorado, Negro y Azul.

Este Día Mundial de la Hipertensión, ponte en el centro de tu salud. Porque medir tu presión a tiempo puede, literalmente, salvarte la vida.