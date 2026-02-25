Google Pixel Watch (y otros usuarios de Wear OS) acaba de recibir una nueva actualización que podría salvar vida

Los usuarios de Wear OS recibirán una actualización para las alertas de terremotos

A partir de la actualización v26.07 de Google Play Services, las alertas de terremotos se enviarán a tu reloj incluso sin un teléfono cerca

Es de suponer que para ello se necesita conexión celular; es poco probable que los modelos que solo tienen Bluetooth las reciban sin un dispositivo conectado.

Los usuarios de los mejores relojes Android, que funcionan con Wear OS, están recibiendo una nueva actualización que puede salvarles la vida con la última actualización de Google Play (Google Play Services v26.07, por si te interesa).

Según 9to5Google, que tiene el registro de cambios, los dispositivos Wear OS están recibiendo mejoras en la función de alertas de terremotos de Android. Las alertas de terremotos se envían a tu teléfono o a un reloj inteligente conectado, advirtiéndote de un terremoto inminente y dándote algunos consejos breves sobre cómo prepararte y refugiarte debajo de una mesa o estructura similar, para protegerte de la caída de objetos.

El registro de cambios dice: «[Wear] Con esta función, ahora puedes recibir alertas de terremotos en tus dispositivos Wear incluso [cuando] no estén emparejados con el teléfono».

Se trata de una nueva incorporación que puede salvar vidas, ya que si alguna vez te alejas de tu teléfono (por ejemplo, mientras corres o si lo has dejado en la taquilla del gimnasio), las alertas de terremotos seguirán llegando, proporcionándote una advertencia temprana crucial. Al fin y al cabo, si estás en una caminadora, querrás detenerla y ponerte a cubierto.

Aunque la actualización no lo especifica, suponemos que hay una trampa: es probable que la actualización solo se aplique a los relojes con conectividad celular, y no a los relojes que solo tienen Bluetooth, a menos que llegue vía satélite a los modernos Google Pixel Watch 4 con esta función. Sabremos más con certeza cuando se lance la actualización.

Aparte del cambio en la alerta de terremotos, esta actualización es muy mínima. El único otro cambio, según 9to5Google, es para teléfonos: un cambio en el autocompletado para mejorar la sincronización de contraseñas.

Los usuarios de Wear OS no suelen recibir el tipo de actualizaciones que reciben los mejores relojes Garmin, que suelen añadir nuevas funciones, perfiles de entrenamiento y similares de forma regular, como la última actualización del Garmin Fenix 8.