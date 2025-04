Filtración de Motorola sugiere que está planeando un rival asequible para el Apple Watch

Parece que Motorola está trabajando en un competidor barato para el Apple Watch y algunos nuevos buds.

Esto según una nueva filtración del conocido informante @evleaks , quien publicó una imagen que muestra el "Moto Watch Fit" y los "Moto Loop Earbuds". No tenemos más detalles, como el precio ni una posible fecha de lanzamiento.

Motorola ya ha incursionado en ambas categorías de productos anteriormente, con dispositivos como el Moto Watch 40 y los Motorola Moto Buds+ , pero los dos dispositivos que se muestran en esta filtración parecen tener algunas diferencias con lo que hemos visto antes.

