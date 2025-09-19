De París para el mundo: Huawei presenta su nueva generación de wearables, smartphones y tablets, incluyendo la serie Watch GT 6

Nuestro compañero, Jorge Covarrubias se encuentra en Paris, donde Huawei presentó su evento de lanzamiento de productos innovadores. ¿Estás listo para conocer los nuevos dispositivos de la marca?

Cabe destacatar que la presentación ha estado protagonizada por el deslumbrante debut de la nueva generación de la serie HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH Ultimate 2 y el HUAWEI WATCH D2, que combinan magistralmente la estética de la alta costura con un control de la salud y fitness de nivel profesional. A estos se unieron la serie HUAWEI nova 14, los HUAWEI FreeBuds 7i y la HUAWEI MatePad 12 X, cada uno de los cuales ofrece una imagen y una experiencia de usuario excepcionales. Más allá de los innovadores productos, Huawei articuló su nueva propuesta de marca “Now Is Yours”, y lanzó la Actividad Mundial de Creación GoPaint 2025, defendiendo una visión inclusiva y centrada en los jóvenes que integra la tecnología en el tejido de la vida cotidiana e invita a una audiencia global a imaginar juntos el futuro.

HUAWEI WATCH GT 6 Series: redefiniendo la experiencia avanzada de entrenamiento al aire libre

La serie HUAWEI WATCH GT 6 es un testimonio de la filosofía “Ride the Wind”, una nueva actitud hacia la moda y el deporte. Una revisión técnica completa ofrece una impresionante duración de la batería de hasta 21 días y un posicionamiento exterior preciso, impulsado por el nuevo HUAWEI TruSense System para obtener métricas de salud completas, rápidas y precisas.

Basándose en una biblioteca de más de 100 modos de entrenamiento, la serie HUAWEI WATCH GT 6 introduce importantes mejoras para cuatro actividades al aire libre esenciales. El nuevo modo Ciclismo estrena un potenciómetro de muñeca, que ofrece análisis de rendimiento de nivel profesional sin necesidad de un potenciómetro virtual profesional, y permite disfrutar de una experiencia ciclista más avanzada.

También hay un modo de Carrera por senderos con funciones de última generación, como posicionamiento preciso, gráfico de tendencia de altitud y análisis de pendiente en tiempo real, para identificar los retos de la ruta y optimizar la distribución de la energía. El modo Golf incluye toda una serie de funciones de alto nivel, como mapas de campo de golf en alta definición, para garantizar que cada golpe se ejecute correctamente. Incluso hay un Modo de Esquí, que ofrece un posicionamiento preciso y un rico conjunto de datos para una experiencia en pista totalmente profesional y emocionante.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 y HUAWEI WATCH D2: avances revolucionarios en el control profesional del estado físico y la salud

El HUAWEI WATCH Ultimate 2 se presenta como el primer smartwatch del sector con clasificación para buceo a 150 metros y funcionalidades de comunicación bajo el agua. Su innovadora comunicación por sonar permite enviar mensajes entre relojes bajo el agua hasta una profundidad de 30 metros y activar la función SOS con un sólo toque hasta 60 metros, lo que proporciona una comunicación subacuática más eficiente y una mayor tranquilidad a los exploradores de las profundidades marinas.

El HUAWEI WATCH D2 viene en un nuevo y deslumbrante color azul, y es compatible con funciones de control de la presión arterial más completas, que incluyen recordatorios únicos y recurrentes. En combinación con mediciones individuales y control ambulatorio de la presión arterial, estas funciones crean un sistema robusto y versátil diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios en cuanto al control eficaz de la presión arterial.

HUAWEI nova 14 Series: retratos profesionales reinventados con la cámara Ultra Chroma

Los HUAWEI nova 14 Series reinventan los retratos en un teléfono de esta gama con su concepto “Pro Your Portrait”. El dispositivo estrena una innovadora cámara Ultra Chroma para retratos y un nuevo y mejorado motor Retrato XD para producir retratos con una profundidad y textura excepcionales. Destaca en entornos con poca luz, como salas de conciertos, donde reproduce las escenas con una claridad impresionante y detalles matizados. La cámara Selfie Dual para retratos de 50 MP es compatible con el enfoque automático y un zoom especial para retratos de 5 aumentos, lo que ofrece unas capacidades de selfies extraordinarias. También cuenta con una gran cantidad de innovadoras funciones de edición de fotos con IA, como Mejor Expresión con IA y Eliminar con IA, que ponen al alcance de los usuarios un conjunto de herramientas de edición profesionales y garantizan que cada foto destaque y esté libre de imperfecciones.

HUAWEI MatePad 12 X y M-Pencil Pro: una nueva era de creación y creatividad sin papel

La recién presentada HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition viene equipada con una pantalla PaperMatte ultra clara diseñada para ofrecer comodidad visual. La MatePad funciona a la perfección con el nuevo lápiz óptico, HUAWEI M-Pencil Pro, que admite funciones muy útiles, como menús radiales emergentes en las aplicaciones con sólo apretar el lápiz, acceso a HUAWEI Notas con un sólo toque y ajustes de pincel rápidos con sólo girar.

La Actividad Mundial de Creación GoPaint 2025 ya está oficialmente en marcha. El concurso de este año mantendrá cuatro categorías clásicas: Arte narrativo, Acuarela y tinta digital, Arte de ciencia ficción y pintura de vanguardia, al tiempo que introducirá una nueva categoría: Animación. Esta iniciativa de GoPaint tiene como objetivo inspirar a los usuarios creativos de todo el mundo a coger un lápiz óptico y dar rienda suelta a su imaginación.

Ahora es tu momento: Huawei profundiza el diálogo con los consumidores jóvenes

Huawei presentó su vibrante propuesta de marca “Now Is Yours” (Ahora es tu momento), un compromiso para fomentar un diálogo más profundo con una nueva generación de consumidores globales. La propuesta de marca se basa en la apertura y la inclusión, con el objetivo de crear una resonancia cultural y emocional a través de una tecnología que se percibe como innovadora y humana.

De cara al futuro, Huawei reafirma su compromiso de defender la cultura juvenil y utilizar la innovación como lenguaje universal. Mediante el diseño de tecnología con mayor calidez y empatía, Huawei pretende sincronizar su ritmo con el de la comunidad global, embarcándose en un viaje compartido hacia un futuro de infinitas posibilidades.

Nuevos servicios disponibles

Los usuarios que adquieran un HUAWEI WATCH GT 6 Pro, HUAWEI WATCH GT 6 o HUAWEI WATCH Ultimate 2, podrán disfrutar de nuevos beneficios:

1 mes gratis de suscripción a VIP de esferas del reloj, con acceso a más de 100,000 esferas del reloj exclusivas.

1 mes gratis de HUAWEI Health+, la nueva suscripción digital de Huawei cargada con entrenamientos premium, retos de Carrera urbana, planes personalizados de alimentación ¡y mucho más! Todo en la app Salud de Huawei.

Garantía de 1 año para México.

Precio y disponibilidad