El nuevo T-Rex Ultra 2 de Amazfit llega oficialmente a México

¿Eres amante de las aventuras al aire libre y estás en busca de tu mejor aliado? Si tu respuesta fue positiva, te tenemos noticias, pues Amazfit anunció el lanzamiento en México del T-Rex Ultra 2, su reloj más avanzado, robusto y premium hasta ahora.

Este nuevo modelo insignia redefine el estándar del segmento outdoor táctico al combinar ingeniería de grado profesional, navegación completamente independiente y autonomía extrema en un solo dispositivo.

(Image credit: Amazfit)

El T-Rex Ultra 2 llega como la versión más avanzada de la familia T-Rex, una línea conocida por su resistencia y espíritu aventurero. Esta nueva generación no solo acompaña entrenamientos exigentes, sino que está pensada para funcionar en situaciones donde la precisión, la duración de batería y la durabilidad realmente importan. Cada detalle fue creado para soportar condiciones extremas y ofrecer un rendimiento confiable incluso bajo presión.

"Con el T-Rex Ultra 2 elevamos el estándar de innovación y rendimiento dentro del portafolio de Amazfit. Es nuestro dispositivo más robusto y tecnológicamente más avanzado, desarrollado para quienes dependen de una navegación precisa, gran resistencia y toma de decisiones directamente desde la muñeca en entornos de alta exigencia. Está diseñado para rutas largas y técnicas donde la planificación y la confiabilidad son clave. Dentro de la familia T-Rex, complementa al T-Rex 3 Pro al ofrecer una propuesta más orientada a expediciones y escenarios extremos", señaló Nate Liu, Overseas Channel Manager para México y América Latina en Amazfit.

Entre sus principales características destacan:

Diseñado para llegar más lejos: El T-Rex Ultra 2 integra una pantalla AMOLED de 1.5 pulgadas, cristal de zafiro resistente a rayaduras y bisel y tapa trasera de titanio grado 5, ofreciendo máxima durabilidad tanto en superficie como bajo el agua. Cuenta con resistencia al agua 10 ATM y certificación para buceo recreativo, lo que lo convierte en un aliado confiable para actividades outdoor y subacuáticas exigentes.

Para rutas largas y técnicas, incorpora visualización y recordatorios de puntos de control personalizados, como fuentes de agua, refugios, metas de altitud o puntos de retorno. La segmentación avanzada de ascensos y perfiles de elevación optimizados ayudan a gestionar mejor el ritmo y la energía durante el esfuerzo Herramientas de rendimiento para exploración avanzada: Incluye ritmo ajustado por pendiente para métricas más precisas en terrenos montañosos, grabación de notas de voz durante entrenamientos y altavoz y micrófono integrados para llamadas Bluetooth y alertas audibles. El reloj se integra con la app Zepp para ofrecer análisis detallado de entrenamiento, recuperación, sueño, nutrición y salud general.

Este modelo representa la evolución más avanzada de la marca en el segmento outdoor táctico, consolidando su posicionamiento como un referente global para atletas, aventureros y usuarios que exigen máxima confiabilidad en los entornos más desafiantes.

El Amazfit T-Rex Ultra 2 estará disponible en México a partir del 26 de febrero de 2026 a través del sitio oficial de la marca o de plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre, con un precio de $10,999 MXN.