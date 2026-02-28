El asequible rival de 5 estrellas del Apple Watch de Amazfit acaba de recibir una secuela sorpresa, y promete un "progreso significativo" para los corredores

Amazfit ha lanzado el reloj inteligente Active 3 Premium.

Es el sucesor del Amazfit Active 2, que nos encantó.

El reloj ya está a la venta por 169,99 $ / 169,90 £ / otros países por confirmar.

El reloj inteligente Amazfit Active 2 nos dejó completamente impresionados cuando se lanzó el año pasado, por lo que le otorgamos una calificación de cinco estrellas y elogiamos su relación calidad-precio en comparación con los mejores Apple Watches. Ahora hay una nueva versión que también parece muy prometedora.

El Amazfit Active 3 Premium retoma el testigo de su predecesor y, lo que es más importante, mantiene un precio relativamente asequible. Amazfit afirma que el reloj está diseñado para convertir «el movimiento diario en un progreso significativo» mediante programas de entrenamiento estructurados, información sobre datos de salud y funciones de navegación por rutas.

Con una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas (igual que el Active 2) con protección de cristal de zafiro y 3000 nits de brillo máximo, el reloj de 45 mm cuenta con una carcasa de acero inoxidable, un diseño de cuatro botones y hasta 12 días de duración de la batería con un «uso normal».

Los sensores integrados monitorizan todas tus estadísticas clave, incluyendo la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre, el estrés y la calidad del sueño. El reloj también cuenta con un micrófono y un altavoz, por lo que puedes recibir llamadas en tu muñeca (a través de un teléfono inteligente conectado) y chatear con el asistente Zepp Flow que ya hemos visto antes en los dispositivos portátiles Amazfit.

El running fitness simplificado

Amazfit quiere simplificar el entrenamiento de los corredores (Image credit: Amazfit)

Amazfit posiciona claramente este dispositivo como uno de los mejores relojes inteligentes económicos: cubre todas las funciones de fitness que la mayoría de las personas necesitan, al tiempo que evita el desorden y la complejidad que pueden presentar algunos de los modelos de gama alta de esta categoría.

Los programas de running incluidos te guiarán a través de rutas, ritmos, recuperación y entrenamiento de fuerza, para que puedas establecer y alcanzar tus objetivos con éxito, según Amazfit. Es especialmente adecuado para quienes se inician en el running, ya que permite crear un programa de entrenamiento estructurado prácticamente desde cero.

Además de métricas avanzadas de carrera, como el control de la postura y el equilibrio, también cuenta con un completo sistema de mapas GPS que incluye navegación paso a paso y mapas sin conexión. Admite pagos NFC y, al parecer, pronto incorporará la reproducción de podcasts.

Las opciones de color para la carcasa y la correa son Apex Silver, Atlas Blue y Aero White, y el reloj cuesta 169,99 dólares / 169,90 libras esterlinas / AU$ por confirmar, algo más que los 129,99 $ / 129,90 £ que cuesta la versión premium del Active 2, pero parece que sin duda obtienes mucho por tu dinero, y tenemos grandes expectativas dada nuestra experiencia con el modelo 2025.

