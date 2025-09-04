El Apple Watch Ultra 3 necesita hacer esto, esto y esto para superar a la próxima generación de relojes Garmin

Nadie puede negar que el Apple Watch Ultra 2 es uno de los mejores relojes inteligentes, incluso teniendo en cuenta que tiene dos años desde su lanzamiento, nunca ha sido destronado como el número uno de nuestra guía de los mejores relojes inteligentes, ya que consideramos que ofrece el equilibrio perfecto entre funciones de entrenamiento de alta gama y un diseño similar al de un teléfono inteligente.

Sin embargo, con el rumoreado lanzamiento del Apple Watch Ultra 3 a solo unos días, tenemos que analizar el Ultra 2 con ojo crítico para ver qué puede hacer el Ultra 3 de forma diferente o en qué puede mejorar. Aunque el Ultra 2 es el mejor Apple Watch hasta la fecha, con la batería más duradera, la carcasa más resistente y características de hardware como el botón de acción, que aprovecha al máximo el último software inteligente de Apple, también presenta algunas desventajas en otras áreas.

El Apple Watch Ultra 2 se promociona como el amigo de los aventureros, la herramienta definitiva para el fitness, pero le ha costado desbancar a Garmin de su puesto de liderazgo en el podio de las carreras. Los mejores relojes Garmin tienen una batería que dura semanas, pantallas que rivalizan con las del Apple Watch Ultra y funciones de fitness nativas avanzadas que Apple solo puede igualar con aplicaciones de terceros.

A continuación, he recopilado tres características y cambios que me encantaría ver en el casi confirmado Apple Watch Ultra 3.

1. Duración de la batería

(Image credit: Future)

El Apple Watch Series 10 y el Apple Watch SE 2 ofrecen hasta 18 horas de autonomía, mientras que el Apple Watch Ultra 2 dura más, hasta 36 horas. Todos los relojes tienen capacidad de carga rápida, capaz de cargar hasta el 80 % en una hora, por lo que nunca tendrás que quitártelo de la muñeca durante mucho tiempo.

Sin embargo, ¿qué pasa si no tienes el cargador a mano? Para aquellos que acampan o realizan múltiples entrenamientos con GPS que consumen mucha batería, como carreras largas o eventos de varios días, no siempre es posible cargar el reloj sin una planificación cuidadosa previa.

Hay una razón por la que la mayoría de los relojes Garmin, Coros, Polar y Suunto tienen una vida útil tan larga: son, ante todo, herramientas de entrenamiento. Incluso el Samsung Galaxy Watch Ultra alcanza un máximo de 100 horas. Es hora de que el Apple Watch Ultra 3 reciba un impulso en la batería para competir seriamente en el mercado de los relojes de entrenamiento. Una duración de 50 horas sería suficiente para un fin de semana de aventura sin necesidad de una carga completa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

2. Peso reducido

(Image credit: Future)

Después de haber corrido personalmente una maratón con el Apple Watch Ultra 2, su peso de 62 g no es excesivo en sí mismo, pero sin duda se nota en la muñeca y resulta bastante voluminoso, especialmente en comparación con otros Apple Watch.

Aunque la carcasa de titanio le da una sensación de robustez táctil común en los relojes de buceo, su competidor más cercano en este momento, el Garmin Venu X1, ha optado por un cuerpo más delgado y ligero, con aproximadamente la mitad de peso, 32 g. Sigue teniendo metal en la parte trasera abombada de la caja, pero ha optado por biseles de polímero para reducir el peso.

Aunque me gusta la estética y el tacto del cuerpo metálico de Apple, creo que podría perder algo de peso y tamaño para ser más competitivo. La mayoría de los Garmin son monstruosidades grandes y voluminosas, pero tener un reloj más ligero para que tu brazo se mueva rítmicamente durante kilómetros de carrera o natación en aguas abiertas puede marcar la diferencia con el tiempo, y de hecho la marca.

3. Mapa GPX nativo y seguimiento de rutas

(Image credit: Michael Sawh)

Siempre insisto en esto, pero una de las mejores características de los relojes para correr líderes del mercado es la posibilidad de seguir una ruta mediante un mapa GPX. La mayoría de los relojes Garmin te permiten crear una ruta o un recorrido en Garmin Connect detallando una ruta que mida la distancia requerida y enviar el mapa a tu reloj. Una vez allí, puedes comenzar un entrenamiento y seguir las indicaciones paso a paso, con la seguridad de que tu ruta es un circuito casi perfecto de 16 km.

Para replicar esto, Apple te obliga a utilizar aplicaciones de terceros, ya que la aplicación Workout estándar no te permite abrir archivos GPX ni seguir recorridos dentro de ella. Es poco probable que esto cambie, ya que nos habríamos enterado con el lanzamiento de watchOS 26, pero tanto si eres ciclista, excursionista, corredor de montaña o te estás preparando para tu primera maratón, esta es la forma perfecta de personalizar tu entrenamiento y eliminar la indecisión de tu sesión.