Apple Watch Ultra 3: Todo lo que sabemos hasta ahora

¿Eres de los que ya espera el lanzamiento del nuevo Apple Watch Ultra 3? De ser así, llegaron al lugar indicado.

Recordemos que faltan pocos meses para el evento anual del iPhone que Apple celebra en septiembre, y todo apunta a que el Apple Watch UItra 3 hará su aparición junto al iPhone 17, el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch SE 3.

Apple solo presentó un nuevo smartwatch en 2024, por lo que 2025 se perfila como un año bastante intenso en comparación, con tres nuevos modelos y watchOS 12 en los próximos meses.

Pero, ¿qué le deparará 2025 al Apple Watch Ultra? El Apple Watch Ultra 2 es el mejor Apple Watch y el mejor smartwatch que hay ahora mismo gracias a su excelente diseño, duración de la batería y pantalla épica, pero siempre hay algo más que añadir.

Las primeras filtraciones y rumores apuntan a un cambio de diseño bastante discreto, pero algunas grandes mejoras de salud bajo el capó. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Apple Watch Ultra 3: rumores de fecha de lanzamiento y precio

El Apple Watch 9 debería recibir una actualización junto al Apple Watch Ultra 3 (Image credit: Apple)

Apple siempre lanza sus nuevos modelos de reloj en septiembre, en su evento sobre el iPhone. El Apple Watch Ultra 3 no se materializó en 2024, así que lo esperaríamos en 2025. Esa es también la opinión del inimitable Apple Insider Mark Gurman. En su informe de enero, reveló que la gama de productos de Apple para 2025 incluye un nuevo Apple Watch Ultra 3, el Series 11 y el SE 3, que llegarán en septiembre.

En cuanto a los precios, no hay indicios de que Apple vaya a apartarse de su actual estructura de precios de un modelo Apple Watch Ultra en la región de 799 dólares / 799 libras / 1.399 dólares australianos. Apple suele mantener un precio bastante similar y, por razones que ya veremos, parece poco probable que aumente.

Apple Watch Ultra 3: filtraciones y rumores

Hay muchas cosas que te gustan del Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

Display

En 2024 abundaron los rumores de que Apple planeaba adoptar una pantalla microLED para el Apple Watch Ultra, sin embargo, los últimos informes indican que esto se ha archivado indefinidamente. En marzo de 2024, Ming-Chi Kuo reveló que el microLED no añadiría un valor significativo al Apple Watch.

Sin embargo, Apple ha actualizado recientemente el Apple Watch Series 10 con una nueva tecnología OLED LTPO3 que es un 40% más brillante cuando se ve desde cualquier ángulo. Es extraño que el Ultra persista con una tecnología de pantalla inferior, por lo que parece una actualización clavada para 2025.

Conectividad por satélite y 5G

Una de las mayores actualizaciones rumoreadas es la inclusión de conectividad por satélite y capacidad reducida 5G, lo que podría mejorar drásticamente las funciones de comunicación del Apple Watch Ultra 3. La conectividad por satélite es probablemente una característica de seguridad para la comunicación de los servicios de emergencia, aunque también puede ser para el envío de mensajes a través de ondas de satélite como la línea de iPhone 16. El 5G impulsaría seriamente la capacidad de datos del Ultra en lo que respecta a la navegación y el streaming, así como mejoras en la comunicación y las llamadas de voz.

Chip

Al igual que la pantalla, el Ultra 2 va ahora por detrás del Apple Watch Series 10, luciendo el chip S9 en comparación con el S10. Puede que haya un nuevo chip en todos estos modelos, pero al menos el S10 se incluirá como actualización.

Diseño

Sin embargo, Mark Gurman advierte de que Apple no planea ningún tipo de rediseño. Afirma que el Apple Watch SE 3 es el único modelo que debería tener un nuevo aspecto, mientras que el Ultra 3 y el Series 11 se mantendrán prácticamente igual.

Un posible retoque en el diseño podría ser la inclusión de la nueva carcasa trasera del Apple Watch Series 10. La parte trasera de metal es más eficiente en lo que respecta a la carga y el rendimiento del móvil, por lo que parece otra obviedad.

Hipertensión

Quizás el mayor cambio rumoreado para el Ultra 3 podría ser la llegada de una nueva detección de la presión arterial alta. Según los informes, Apple está planeando una nueva función de control de la salud para la presión arterial. Aunque no será capaz de dar lecturas específicas de la presión arterial, podría ser capaz de detectar la hipertensión, de forma similar al funcionamiento de su función de detección de la apnea del sueño. Mark Gurman, de Bloomberg, informa de que podemos esperar esta función en el Ultra 3 y el Series 11.

Según algunos informes, Apple está a punto de renovar su aplicación Salud en iOS 19, con un médico basado en inteligencia artificial. Lo más probable es que se base en gran medida en las métricas del Apple Watch para obtener datos, por lo que también podemos esperar que el Ultra 3 reciba algunas funciones de salud renovadas, como mínimo una aplicación de salud más completa.

Apple Watch Ultra 3: lo que queremos ver

Todo apunta a que el Apple Watch Ultra 3 no va a suponer un gran salto tecnológico respecto al Apple Watch Ultra 2, pero aún así tenemos algunas ideas sobre cómo Apple podría mejorar su smartwatch más capaz.

1. Un precio menor

Los precios más bajos siempre son bienvenidos, y aunque entendemos que los materiales de primera calidad utilizados en el Apple Watch Ultra no son baratos, seguro que Apple puede encontrar algunos compromisos para ofrecer una versión más barata del Ultra. Hay una diferencia nada despreciable de 400 dólares entre los precios iniciales del Apple Watch 10 y el Apple Watch Ultra 2, y un modelo adicional del smartwatch podría salvar esa diferencia.

2. Más opciones de diseño/personalización

Se agradecerían más opciones de correas (Image credit: Future / Matt Evans)

En estos momentos, el Apple Watch Ultra 2 solo está disponible con una opción de carcasa: titanio plateado estándar. Las tres correas (cada una disponible en tres colores) ofrecen algunas opciones de personalización, pero nos gustaría ver más opciones en lo que respecta tanto a la carcasa que rodea la pantalla como a las correas que se pueden adquirir con ella. Si no hay muchos cambios en las especificaciones o el diseño del reloj, Apple puede al menos ofrecer a los usuarios más opciones de personalización. ¿Tal vez una opción totalmente negra?

3. Más características exclusivas

El Apple Watch Ultra 2 tiene una serie de características exclusivas que lo diferencian del Apple Watch 9, como un botón de acción y un botón de sirena que puedes utilizar para pedir ayuda. Nos gustaría ver aún más de estas mejoras añadidas para hacer que el fuerte salto de precio desde el modelo estándar valga la pena, tal vez en forma de aplicaciones exclusivas para un seguimiento más avanzado de la actividad al aire libre o un conjunto más avanzado de sensores para obtener información más profunda sobre la salud..

4. Siri mejorada

Apple Intelligence se implantará a finales de año (Image credit: Apple)

We've heard plenty about the Apple Intelligence upgrades that are coming to Siri on iPhones, iPads and Macs, but as yet, there's nothing for the Apple Watch or watchOS 11. The Apple Watch Ultra 3 could be the perfect showcase for a smarter Siri that gives better answers and can provide more information – a key upgrade for a device where voice control is often preferable to tapping at the screen with your fingers and thumbs.

Unfortunately, this is still a long way off and may not even debut in time for watchOS 12 in 2026.

5. Mejor vida de batería

La duración de la batería de hasta 36 horas del Apple Watch Ultra 2 no está nada mal, pero no ha habido ninguna mejora en este aspecto con respecto al Apple Watch Ultra original, y sigue quedándose corta si quieres llevarte el wearable unos días a la montaña o al quinto pino. Una combinación de una batería de mayor capacidad, un chipset más eficiente y algunas optimizaciones de software deberían permitir ampliar aún más la duración de la batería.