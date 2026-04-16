Algunos usuarios del Galaxy Watch están experimentando un consumo excesivo de batería tras la última actualización de software
- Muchos usuarios del Galaxy Watch están reportando un problema de consumo excesivo de batería
- Parece que se debe a una actualización de software reciente
- Samsung aún no se ha pronunciado al respecto, pero es posible que Google Play Services sea el culpable
Samsung fabrica algunos de los mejores relojes inteligentes del mercado, pero estamos recibiendo múltiples informes de propietarios de Galaxy Watch sobre un rápido agotamiento de la batería, y el problema parece estar relacionado con una actualización de software reciente.
Tal y como han señalado Android Authority y otros medios, los usuarios han acudido a Reddit para quejarse de una caída repentina en la duración de la batería. Dada la cantidad de comentarios y votos positivos que ha recibido ese hilo, parece que bastantes personas están teniendo problemas.
Algunos de los modelos mencionados en el hilo son el Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 6 Classic, por lo que esto está afectando a más de un dispositivo. En un caso, la duración de la batería de un día se ha reducido a solo 4-5 horas, lo que demuestra la gravedad del problema.El artículo continúa a continuación.
Un usuario dice que la duración de la batería ha empeorado «significativamente», mientras que otro describe que su Galaxy Watch «gasta la batería como loco». Un comentarista dice que su reloj es ahora «una decepción total» y no «lo que Samsung prometió».
Reiniciar o restablecer
Anyone else having this issue? from r/GalaxyWatch
Por el momento, Samsung no ha hecho ningún comentario oficial al respecto; hemos contactado a la empresa y actualizaremos esta nota si recibimos respuesta. Sin embargo, los «detectives» de Reddit han notado que Google Play Services consume una cantidad excesiva de batería, por lo que parece ser el culpable de este problema en particular.
Google Play Services se ejecuta en segundo plano en los teléfonos y relojes Android, y se encarga de tareas como conectar aplicaciones al sistema operativo, autenticar a los usuarios y reportar datos de ubicación. A menudo se actualiza por separado del software principal de Android o Wear OS.
Los métodos estándar de solución de problemas, como reiniciar, borrar la caché de datos o restablecer completamente el dispositivo, podrían ayudar si estás experimentando este problema. Estas técnicas parecen haber ayudado a una parte de los usuarios afectados, pero no a todos.
También vale la pena mencionar que algunos usuarios han comentado que no están experimentando los problemas de duración de la batería descritos por otros, por lo que esto no está afectando a todos los Galaxy Watch. Esperemos que Samsung pueda lanzar una solución lo antes posible.
- David NieldFreelance Contributor