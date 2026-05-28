Oura acaba de presentar "el anillo inteligente más pequeño del mundo", el Oura Ring 5, y a los miembros les van a encantar estas 7 mejoras

El Oura Ring 5 tiene un diseño más compacto, mayor duración de la batería y un precio más elevado

La aplicación de Oura incorporará seis nuevas funciones, pero no estarán disponibles para todos los usuarios

Ya puedes reservarlo y recibirlo antes del 4 de junio

El Oura Ring 5 ya está aquí oficialmente, y supone un gran avance con respecto al modelo del año pasado. Oura afirma que ha renovado por completo el diseño, haciéndolo un 40 % más pequeño, más ligero, con mayor autonomía, más preciso y el más resistente a los rayones hasta la fecha.

Casi todo se ha rediseñado por completo, lo que le permite durar hasta una semana (en nuestra reseña del Oura Ring 4 observamos seis días de batería), tomar lecturas más precisas y consistentes gracias a una nueva arquitectura de señal que utiliza LED y sensores más potentes, y ser menos susceptible a los rayones gracias a un nuevo recubrimiento extrafuerte de «deposición física de vapor».

Incluso el estuche de carga portátil ha recibido una ingeniosa mejora; mientras que la generación anterior no tenía botones, ahora hay un nuevo botón dedicado para facilitar la visualización del estado de la batería y emparejarlo rápidamente con tu dispositivo. Además de esto, Oura también está agregando la función «Localizar» para ayudarte a saber dónde está tu anillo inteligente, la cual también estará disponible para el Oura Ring 4.

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Con un precio de $99 / 99 £ para el estuche, y 399 $ / 399 £ para los acabados básicos (plata y negro) y 499 $ / 499 £ para los estilos más premium (hay un nuevo tono de oro y rosa intenso además de las opciones habituales de plata cepillada y «stealth»), el Oura Ring 5 es más caro que la generación anterior y que sus rivales, como el Samsung Galaxy Ring y el Amazfit Helio Ring. Aunque la carcasa mejorada costará lo mismo que el modelo del año pasado: 99 $ / 99 £.

Ya se pueden realizar pedidos por adelantado, y los envíos comenzarán el 4 de junio. Dado que el anillo inteligente es considerablemente más pequeño que el de la generación anterior, Oura recomienda a los clientes actuales que deseen actualizar su dispositivo que utilicen el kit de medición específico del Oura Ring 5, ya que el ajuste puede resultar diferente aunque el tamaño sea el mismo.

La membresía sigue costando 5,99 $ / 5,99 £ al mes (69,99 $ / 69,99 £ al año), lo cual es excelente porque se están lanzando varias funciones nuevas en diferentes regiones y generaciones. Sin embargo, no todas estarán disponibles al mismo tiempo.

Todas las nuevas funciones de la aplicación que estarán disponibles para los usuarios del Oura Ring

Puedes elegir entre seis acabados: dorado, plateado cepillado/liso, rosa intenso, negro y «stealth», que es un negro mate. (Image credit: Oura)

Cuando se lance el nuevo anillo inteligente, los miembros de Oura Ring obtendrán varias funciones nuevas, entre ellas el «Seguimiento de actividad en vivo» para ver tus métricas de salud en tiempo real mientras haces ejercicio, «Información sobre la menopausia» para evaluar los síntomas relacionados con el sueño, el estado de ánimo, la cognición y el funcionamiento diario, y «Control hormonal de la natalidad», que se basa en su panel de control «Información sobre el ciclo» ya existente al ofrecer una visión «única en su tipo» de cómo cambian los datos biométricos entre los días con hormonas y sin hormonas.

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Las dos últimas funciones ya se han introducido en EE. UU. como parte de la continua expansión de Oura hacia los datos de salud femenina, lo que convierte esta actualización gratuita en una gran ventaja para todos los suscriptores actuales de todo el mundo.

El 30 de junio también se lanzará a nivel mundial la función «Carga de resultados de laboratorio», que permitirá a los miembros importar sus análisis de laboratorio y de sangre directamente a la aplicación de Oura para comparar los resultados de laboratorio con sus datos biométricos de Oura.

Dado que se registran y almacenan aún más datos de salud personal en la aplicación, Oura ha añadido una nueva herramienta de protección de seguridad que te permite eliminar tus datos almacenados de un intervalo de tiempo específico sin tener que cancelar toda tu cuenta, la cual estará disponible para todos los miembros desde su lanzamiento.

El Oura Ring 5 es más delgado y ligero que el modelo anterior. (Image credit: Oura)

Los usuarios de EE. UU. también recibirán aún más funciones nuevas como parte del lanzamiento. A partir de hoy (28 de mayo), tendrás la opción de participar en un nuevo «Estudio sobre la salud cerebral» para medir cómo tu sueño, tu estrés y tu comportamiento se relacionan con la función cognitiva de tu cerebro y el rendimiento de tu cuerpo. El estudio ha sido desarrollado en colaboración con Cambridge Cognition, una empresa de tecnología neurocientífica del Reino Unido.

A principios de junio se lanzará «Health Radar», una nueva función de recopilación de datos siempre activa para lecturas estimadas de la presión arterial y la respiración nocturna que se basa en el sistema de alertas «Symptom Radar», y «Health Records», que se basa en la nueva función «Lab Uploads» al permitirte almacenar todos tus informes clínicos en un solo lugar.

Todas estas actualizaciones forman parte de la misión de Oura de ayudar a encontrar soluciones más «prácticas» a partir de sus datos de salud. Oura se ha asociado con una plataforma de atención bajo demanda llamada Counsel Health, que conecta la IA médica con médicos colegiados para que puedas hacer preguntas directamente en la aplicación y recibir asesoramiento médico personalizado de profesionales de la salud colegiados.

Por último, pero no menos importante, los miembros pueden esperar que la autogestión de medicamentos GLP-1 llegue a la aplicación como parte de una expansión de su oferta de salud metabólica. Oura afirma que se prevé que la adopción global supere los 100 millones para 2030, lo que convierte a esta en una excelente solución para los pacientes que tienen que lidiar con varias aplicaciones para el seguimiento de dosis y datos biométricos.

Holly Shelton, directora de producto de Oura, afirma que "el Oura Ring 5 supone el avance más significativo en la historia de los anillos inteligentes". A juzgar por las nuevas especificaciones y funciones anunciadas, este dispositivo podría marcar un nuevo estándar en el sector de los anillos inteligentes, ya que incluye casi todas las mejoras que esperábamos ver en el Oura Ring 5 (aunque el precio es más alto de lo que esperábamos). Pero, por supuesto, tendremos que probarlo nosotros mismos para confirmarlo.

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