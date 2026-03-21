Los usuarios del Google Pixel Watch están reportando recuentos de pasos, calorías quemadas y otras estadísticas extrañas tras la actualización de marzo de Fitbit

Los usuarios del Pixel Watch están reportando errores en la aplicación de Fitbit tras la última actualización

Entre ellos se incluyen imprecisiones en el recuento de pasos y calorías, así como en el kilometraje

Ni Google ni Fitbit han abordado estos problemas

¿Te ha dado problemas últimamente la app de Fitbit en tu Pixel Watch? No te preocupes, no eres el único, ya que resulta que otros usuarios han estado experimentando errores similares.

Los usuarios en línea han estado reportando problemas con el recuento de pasos, el seguimiento de calorías y otras métricas de actividad física, alegando que las lecturas no coinciden con su actividad en tiempo real. Estos problemas se han vuelto más comunes desde que Google lanzó la última actualización del Pixel Watch hace unas semanas.

Al principio, se reportaron algunos problemas de seguimiento de salud, como la herramienta de temperatura de la piel, pero el problema ha persistido y ahora más usuarios están señalando problemas más amplios de seguimiento de datos con las funciones más populares de Fitbit, siendo la principal el conteo de pasos. En una publicación de Reddit, los propietarios de Pixel Watch afirman que sus recuentos de pasos duplican con creces la cantidad real de pasos diarios que dan, y un usuario dice que dio 14 000 pasos simplemente estando sentado en un escritorio.

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El autor de la publicación reveló que el consejo que recibió del servicio de asistencia de Google fue restablecer los ajustes de fábrica de su reloj, y aunque otros usuarios han afirmado que esto puede funcionar, los problemas reaparecen tan pronto como sincronizan el reloj con su teléfono. Otro usuario comentó que cuando planteó el tema al equipo de asistencia de Google, este ignoró por completo los problemas.

Sin embargo, los problemas con el recuento de pasos son solo el principio, ya que también han dado lugar a imprecisiones en el kilometraje y las calorías: un usuario señaló que, aunque su recuento de pasos parecía normal, su recuento de calorías se había duplicado a pesar de no haber hecho ejercicio. Estos errores son más que un simple fallo de la aplicación; interfieren con tus objetivos de seguimiento y afectan al rendimiento de las métricas diseñadas para alertarte de cambios en tu rutina.

En cuanto a funciones como las lecturas de SpO2 y la temperatura de la piel, estas métricas te ayudan a identificar tendencias y cambios en tu salud, por lo que dependen de la consistencia. Las lecturas inexactas e inconsistentes del recuento de pasos significan que no reflejarán la realidad de cuánto te estás moviendo y, por lo tanto, presentarán niveles falsos de temperatura de la piel y de oxígeno en la sangre como resultado.

Por el momento, ni Google ni Fitbit han hecho comentarios sobre estos problemas, ni han abordado cómo han surgido, ni cómo están trabajando para resolverlos. Así que, al igual que tú, también estamos esperando con incertidumbre hasta que ambas empresas encuentren una solución, pero nos hemos puesto en contacto con ellas para obtener un comentario y actualizaremos esta noticia cuando sepamos más.

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