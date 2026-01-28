Garmin podría estar a punto de lanzar su competidor de Whoop, ya que la pulsera inteligente Cirqa se filtra en su propia página web

El próximo dispositivo de Garmin podría ser la pulsera inteligente Cirqa.

Así lo indican las capturas de pantalla tomadas por usuarios de Reddit de una filtración en el sitio web de Garmin.

Según se informa, el nuevo dispositivo saldrá a la venta en "4-5 meses".

¿Se filtró el próximo producto de Garmin? Todo parece indicar que sí, y lo mejor de todo es que no sería ninguno de los dispositivos por los que la empresa es famosa, sino que podría ser el rumoreado monitor de actividad física sin pantalla.

Según Android Authority, unos usuarios de Reddit con buen ojo detectaron la aparición de un dispositivo llamado "Garmin Cirqa smart band" en la propia página web de Garmin y le hicieron una captura de pantalla antes de que desapareciera. La captura de pantalla, incluida en el comentario de Reddit que aparece a continuación, revelaba que la pulsera podría salir al mercado en unos "4-5 meses", es decir, en mayo o junio.

Se enumeran dos tamaños y dos colores, negro y gris francés, aunque lo que llama la atención es la ausencia de información sobre el precio.

El sitio web The5KRunner también publicó una captura de pantalla con información indexada por Google antes de que desapareciera. Esto confirma que la banda está diseñada para ajustarse a la muñeca, junto con algunas imágenes en miniatura granuladas y algunos detalles sobre el tamaño.

De ambas capturas de pantalla se desprende claramente que estamos ante un competidor de Whoop. Antes de su lanzamiento el año pasado, pensábamos que el Garmin Index Sleep Monitor podría serlo, pero ese rastreador sin pantalla acabó siendo un brazalete diseñado para llevar en la cama.

¡Vaya, ahí está!

Hace tiempo que se rumorea que Garmin está trabajando en algo para competir con Whoop MG y Whoop 5.0. Se trata de un concepto de diseño sencillo: una banda de tela que se coloca sobre un monitor óptico de frecuencia cardíaca y que registra de forma pasiva las métricas de entrenamiento y recuperación, en lugar de estar diseñada para interactuar con ella como si fuera un reloj inteligente, pero que ha experimentado un aumento de popularidad en los últimos meses.

Recientemente se han lanzado el Polar Loop y el Amazfit Helio Strap, y este año saldrán al mercado el Luna Band y el Speediance Strap. No es de extrañar, pues, que Garmin se haya decidido finalmente a entrar en este mercado: ahora es un concepto probado fuera de Whoop, y parece el momento adecuado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por desgracia, es probable que Whoop no esté muy contento con la competencia. Nuestra web hermana Tom's Guide informó de que Whoop intentó demandar a Polar por su pulsera Polar Loop, alegando infracción de la propiedad intelectual, por lo que será interesante ver cómo reacciona la empresa ante la entrada de Garmin en el mercado de los rastreadores sin pantalla.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.