Garmin da marcha atrás con respecto a la suscripción a Cirqa tras las protestas de los seguidores y pone a disposición de forma gratuita una función clave

Los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real serán gratuitos para los usuarios del Garmin Cirqa

Los primeros usuarios que lo probaron notaron que se había restringido al servicio de suscripción Connect+

El nuevo monitor cuesta 199,99 $ / 179,99 £ / 299,99 AU$

Ya hemos sometido al recién presentado Garmin Cirqa a una exhaustiva sesión de pruebas prácticas y quedamos muy impresionados. Sin embargo, hubo quejas por parte de quienes tuvieron acceso anticipado al dispositivo, ya que los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real estaban restringidos a usuarios de pago.

Ahora Garmin está tomando en cuenta esos comentarios negativos: según informó el experimentado reportero de tecnología Ray Maker (vía Android Police), los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real estarán disponibles para todos los usuarios de Cirqa «en los próximos días», con o sin una suscripción a Garmin Connect+.

La suscripción, que se aplica a todos los dispositivos portátiles de Garmin, ha sido objeto de mucho debate desde su lanzamiento el año pasado. Por 6,99 dólares / 6,99 libras esterlinas / 12 dólares australianos al mes o 69,99 dólares / 69,99 libras esterlinas / 120 dólares australianos al año, te da acceso a más métricas y más información sobre los datos de acondicionamiento físico que estás acumulando.

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Las lecturas de frecuencia cardíaca en tiempo real no suelen estar restringidas a Connect+, por lo que resulta extraño que Garmin lo haya hecho así inicialmente con el Cirqa. Sea cual sea el motivo o la confusión, esta anomalía ya se está resolviendo, lo cual es una buena noticia.

El auge de las suscripciones

Good news update! Garmin will be making a change to Garmin Connect Mobile in the coming days, so you'll now be able to see Live HR from Cirqa during a workout (previously, you could only see workout Average HR unless you had Garmin Connect+). See...feedback works. Sometimes. :) https://t.co/q5qL8T4YhZJuly 22, 2026

Si aún no conoces el Garmin Cirqa (que, por cierto, se anunció hace solo unos días), este dispositivo compite con dispositivos como los de Whoop y el Fitbit Air al ofrecerte un monitor de muñeca ligero y eficaz sin la distracción (ni el consumo de batería) de una pantalla.

Tanto el Cirqa como el Fitbit Air ofrecen características y funcionalidades básicas de monitoreo de forma gratuita, con un montón de extras disponibles si te suscribes a un plan. Con las pulseras Whoop, como la Whoop MG, la suscripción es obligatoria; de lo contrario, el dispositivo es prácticamente inútil — los planes comienzan en $199 / £169 / AU$299 al año.

Como ya hemos mencionado anteriormente, es un signo de los tiempos que tantos dispositivos tecnológicos, desde relojes inteligentes hasta cámaras de seguridad, ahora vengan con suscripciones mensuales incluidas — lo que, por lo general, limita el acceso a las mejores funciones del dispositivo en cuestión.

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Si te atrae el Garmin Cirqa y su diseño sin pantalla, está disponible por 199,99 dólares / 179,99 libras / 299,99 dólares australianos directamente en Garmin, con disponibilidad a partir de mañana, 24 de julio, y podrás registrar datos de frecuencia cardíaca en tiempo real a través de la aplicación de Garmin que lo acompaña.

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