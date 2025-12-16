Garmin acaba de filtrar su monitor Vivosmart 6, que podría incluir una importante mejora con respecto a su predecesor

El rastreador Vivosmart 6 de Garmin acaba de filtrarse en varios sitios web.

Las filtraciones detallan las próximas funciones que se espera que incluya el dispositivo.

Entre ellas se encuentra el rastreo por GPS, que se incluye por primera vez en un rastreador Vivosmart.

¿Estás esperando con emoción el CES 2026, uno de los eventos tecnológicos más importantes del calendario el próximo año? De ser así, tenemos noticias, pues una filtración de Garmin acaba de revelar lo que podría ser uno de los anuncios más importantes de la empresa en la feria, que comienza el 6 de enero.

El sitio de noticias Garmin Rumors ha descubierto referencias en el sitio web indonesio de Garmin a un monitor de actividad física Vivosmart 6 aún no lanzado. Este sería el sucesor del aclamado Vivosmart 5 y podría incluir una serie de características que lo llevarían a un nivel superior.

En concreto, la filtración indica que la gama Vivosmart contará por primera vez con un sistema de seguimiento GPS integrado. Esto significaría que ya no sería necesario depender del GPS del teléfono para realizar entrenamientos al aire libre, lo que ofrecería una forma más cómoda de registrar y seguir las rutas.

En este sentido, Garmin Rumors observó una descripción en el sitio web de Garmin Indonesia que decía: «El Vivosmart 6 es un elegante reloj deportivo adecuado tanto para hombres como para mujeres. Está equipado con GPS integrado y más de 30 aplicaciones deportivas. Este reloj puede realizar un seguimiento de actividades como caminar, correr, montar en bicicleta, nadar e incluso actividades de usuarios de sillas de ruedas, lo que lo convierte en una opción ideal para tu monitor de actividad diaria».

Con 30 deportes disponibles para realizar un seguimiento, los usuarios deberían tener muchas más opciones que las 14 que ofrece el Vivosmart 5.

Más filtraciones

Además, una página provisional dedicada al Vivosmart 6 se publicó prematuramente en el sitio web sueco de Garmin, lo que refuerza aún más la idea de que se está preparando un nuevo dispositivo portátil.

Y un dispositivo Garmin desconocido con el número de modelo A04986 ha sido registrado en la Agencia Nacional de Investigación Radioeléctrica de Corea del Sur. Se utilizó la categoría «Producto de fitness» adoptada por los dispositivos Vivosmart anteriores, en lugar de la categoría «Reloj inteligente» utilizada por los dispositivos portátiles Fenix y Forerunner. Dada la fecha, la CES 2026 parece el lugar lógico para presentar el producto.

Puede que Garmin se haya aventurado en un nuevo territorio con su monitor de sueño Index y su báscula inteligente Index S2 en los últimos años, pero sus rastreadores de actividad física siguen siendo una de sus principales preocupaciones, junto con sus populares relojes inteligentes, y parece que veremos un nuevo rastreador en el CES 2026.

Aunque se desconocen los detalles exactos sobre el precio y la fecha de lanzamiento, parece bastante claro que Garmin está casi lista para presentar su último wearable al mundo, y os traeremos todas las noticias oficiales cuando lo haga.

