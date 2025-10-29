Fitbit no ha desaparecido después de todo: Google acaba de prometer que el próximo año lanzará más dispositivos de fitness

Google afirma que en 2026 saldrán al mercado más dispositivos Fitbit.

Por el momento, no sabemos qué dispositivos recibirán actualizaciones.

El último monitor Fitbit se lanzó en 2023.

Estábamos empezando a perder la esperanza de volver a ver algún dispositivo wearable de la marca Fitbit, ya que Google parecía más interesado en dispositivos como el Pixel Watch 4, pero ahora hemos sabido que los nuevos Fitbit saldrán oficialmente al mercado en algún momento del próximo año.

Como recordarán, Google adquirió Fitbit en 2021 y, en una declaración a 9to5Google, la empresa afirma que «lanzará nuevo hardware Fitbit el próximo año», aunque no hay indicios de cómo será ese hardware.

Es una buena noticia para los fans de Fitbit y para aquellos que no quieren llevar un rastreador del tamaño de un smartwatch las 24 horas del día. Suponemos que podrían estar en la agenda dispositivos de seguimiento ligeros, aunque aún no es seguro.

El año pasado, el ejecutivo de dispositivos portátiles de Google, Sandeep Waraich, pareció sugerir que los relojes Pixel habían sustituido a los relojes inteligentes Fitbit (como el Fitbit Versa 4), lo que nos hace pensar que estamos ante dispositivos portátiles más pequeños que se lanzarán en 2026.

¿Qué modelos podrían recibir una actualización?

The Fitbit Inspire 3 (Image credit: Andrea Gaini)

El último monitor de actividad física lanzado bajo la marca Fitbit fue el Fitbit Charge 6, que hizo su debut en 2023. Antes de eso, teníamos el Fitbit Inspire 3, más asequible, que llegó en 2022, y el Fitbit Luxe, que apareció en 2021.

Aunque carecen de algunas de las funciones avanzadas de los relojes inteligentes, estos rastreadores más pequeños son más fáciles y cómodos de llevar durante el sueño o mientras se practican deportes de equipo de contacto extenuantes, en los que un reloj inteligente resulta menos práctico.

Una vía que podría seguir Google es la de las pulseras sin pantalla, siguiendo los pasos de dispositivos como el Whoop MG y el Polar Loop. Con estos dispositivos, es necesario abrir la aplicación correspondiente para ver todas las estadísticas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por ahora, solo estamos especulando: lo único que dice Google es que en 2026 llegarán nuevos competidores a nuestra lista de los mejores Fitbits y que nos espera un «año emocionante». Por supuesto, te daremos todos los detalles de los nuevos dispositivos portátiles tan pronto como se anuncien.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.