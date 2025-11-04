La nueva aplicación de entrenador personal con inteligencia artificial de Fitbit ya está disponible para algunos usuarios. Estas son las novedades

Un nuevo entrenador con IA llega a los usuarios de Fitbit Premium

Algunos usuarios estadounidenses con Android ya pueden ver la actualización

Las funciones adicionales de IA ofrecen información, consejos y mucho más

Parece que los nuevos dispositivos Fitbit prometidos por Google no es lo único que la compañía tenía en sus planes, pues ahora hay una actualización de la app disponible para los usuarios de Fitbit, la cual incluye entretenimiento personalizado sobre fitness, sueño y bienestar a través de Gemini AI.

Según Google, la actualización llegará primero a los usuarios de Fitbit Premium en EE. UU. con dispositivos Android, y pronto se ampliará a iOS. También se ha etiquetado como «vista previa pública», es decir, que aún está en desarrollo.

Algunos usuarios de Reddit ya están empezando a ver la actualización, aunque está claro que se está implementando por etapas, por lo que, incluso si estás en EE. UU., utilizas la aplicación para Android y te has registrado en Fitbit Premium, es posible que tardes un tiempo en disfrutar de estas nuevas funciones.

Básicamente, las funciones adicionales que se añaden a la aplicación son similares a las conversaciones que ya has tenido sobre tu estado físico con Gemini. La IA analizará tus estadísticas y te dará algunas ideas para establecer objetivos y mejorar.

¿Cómo funciona?

Fitbit's Personal Health Coach Preview: How-To Video Guide - YouTube Watch On

Con Gemini AI integrado en la aplicación Fitbit, todo puede ser más conversacional. Por ejemplo, puedes establecer un objetivo como "Quiero poder correr sin quedarme sin aliento" en lugar de fijarte una meta de pasos.

Seguirás obteniendo todas tus estadísticas clave, pero además contarás con comentarios de la IA, que celebrará tus logros, te sugerirá los siguientes pasos y mucho más. A continuación, puedes hacer preguntas sobre los datos que has registrado, los planes de entrenamiento, las tendencias actuales o lo que quieras.

El rediseño de la aplicación viene acompañado de toda esta IA adicional, para que todo quepa en la pantalla, lo que al principio puede parecer un poco abrumador. La nueva pestaña «Hoy» ocupa un lugar destacado, ya que combina métricas clave con comentarios personalizados de la IA sobre tus niveles de actividad y sueño recientes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Google afirma que puede haber algunos «imperfecciones» en la vista previa y solicita a los usuarios que envíen sus comentarios sobre lo que funciona y lo que no. Por el momento, todavía es posible cambiar entre la nueva y la antigua interfaz de la aplicación con unos pocos toques.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.