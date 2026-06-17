El Garmin Fenix 9 y el Enduro 4 podrían lanzarse pronto, según sugiere un código detectado en la app Garmin Connect

El Garmin Enduro 4 ha aparecido como referencia en el código interno de la aplicación Garmin Connect

El código no especifica una fecha de lanzamiento, pero se trata de una novedad incluida en la última actualización de la aplicación

Esto apunta a un lanzamiento conjunto del Enduro 4 y el Fenix 9, ya que las versiones anteriores de ambos dispositivos se lanzaron al mismo tiempo

He estado devorando cada detalle de las noticias que podemos conseguir sobre la gama Garmin Fenix 9 y cuándo saldrá al mercado. Después de todo, el Fenix 8 se ganó rápidamente un lugar en nuestra lista de los mejores relojes Garmin tras su lanzamiento, y es el reloj premium por excelencia de Garmin.

La serie Enduro, por su parte, es en esencia una versión potente de los relojes Fenix, enfocada en la duración de la batería, y el Enduro 3 se lanzó junto con el Garmin Fenix 8 en 2024. En nuestra reseña del Garmin Enduro 3 dijimos que «la línea Enduro prioriza la batería, al tiempo que ofrece la mayoría de las características de la serie Fenix», y nuestro reseñista logró casi un mes de autonomía con una sola carga.

Por eso es emocionante escuchar los primeros rumores sobre el Garmin Enduro 4, ya que sugieren que la gama completa del Fenix 9 podría llegar pronto.

Latest Videos From Watch full video here:

Cómo se filtró el Garmin Enduro 4

La información más reciente proviene de Gadgets & Wearables, que realizó un análisis del APK para examinar el código de la versión 5.26 de la app Garmin Connect para Android y detectó «Enduro 4» en un registro de dispositivos.

Según se informa, esto no aparecía en la versión 5.25, lo que sugiere que se trata de una incorporación reciente —y que su lanzamiento podría ser inminente—.

Esto no hace más que reforzar los rumores recientes de que el Fenix 9 llegará pronto. El director ejecutivo de Garmin, Cliff Pemble, aseguró a los inversionistas a principios de este año que esperaba «un desempeño más sólido en la segunda mitad del año debido al calendario de lanzamientos de productos», y que sería «un año muy activo para las actividades al aire libre».

La línea de relojes para actividades al aire libre de Garmin incluye la serie Garmin Fenix, junto con otros modelos destacados como la serie Garmin Instinct. Dado que el Garmin Instinct 3 llegó el año pasado y que el Fenix 8 ya tiene unos cuantos años, no es difícil atar cabos. Más información próximamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y videos de unboxing, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.