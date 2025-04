Apple patenta una tecnología de predicción del movimiento capaz de contar repeticiones e identificar ejercicios durante un entrenamiento

Apple patentó un nuevo método de predicción de ejercicios

Dice que la tecnología puede capturar los datos de movimiento del cuerpo y determinar qué ejercicio estás haciendo

También podría contar cuántas repeticiones has hecho, posiblemente allanando el camino para mejorar el seguimiento de los entrenamientos o la participación en clases en línea.

¡Es hora de que Apple entre al juego! La compañía de la manzana mordida está constantemente en medio de rumores sobre actualizaciones de la aplicación Salud, sin embargo, también ha patentado múltiples tecnologías que respaldan algunos de los rumores, por ejemplo, la última va dedicada al seguimiento del ejercicio.

Una nueva patente de Apple publicada el 3 de abril y vista por TechRadar, apodada «método de predicción de seguimiento del ejercicio», revela que Apple está explorando una nueva tecnología para el seguimiento de los entrenamientos. Se trata de «predecir y contar repeticiones de actividad física» utilizando datos de imágenes capturadas de un cuerpo en movimiento.

La patente de Apple pretende superar algunas de las limitaciones de la predicción y el seguimiento de la actividad de una persona en tiempo real.

A tal efecto, la tecnología de Apple puede tomar datos de captura de imágenes y predecir qué actividad se está realizando mientras está en curso y, potencialmente, proporcionar información al respecto.

Para ello se podría utilizar una cámara en cualquier tipo de dispositivo electrónico, como un teléfono, una tableta, un ordenador o incluso un wearable como el Apple Watch (que algún día tendrá cámara). Hay muchos matices de Peloton Guide aquí, pero parece que Apple está tratando de llevar la tecnología un paso más allá con un seguimiento más preciso.

La exploración de esta tecnología por parte de Apple podría apuntar a una serie de implementaciones y mejoras para los usuarios, sobre todo en torno al uso de dispositivos Apple para realizar un seguimiento de los entrenamientos en tiempo real o al participar en una versión más colectiva de una clase en línea de Apple Fitness Plus.

Apple explora la detección de ejercicios

Los mejores Apple Watches, la aplicación Salud de Apple y dispositivos como el iPhone sobresalen en ciertas implementaciones de seguimiento de la salud y el bienestar; sin embargo, una característica obvia que falta es la conducción de entrenamientos mediante el recuento y seguimiento de repeticiones.

Incluso el Amazfit Active 2, un reloj inteligente de 99 dólares que calificamos como uno de los mejores relojes inteligentes baratos del mercado, tiene un rastreador de repeticiones integrado para los entrenamientos de fuerza y acondicionamiento,

. Si Apple pudiera descifrar el seguimiento de entrenamientos y repeticiones, sería un gran impulso para las ambiciones de salud y bienestar de la compañía, y el uso de las cámaras de sus dispositivos podría ser una clave para ganar la ventaja.

Potentes funciones como el LiDAR serían mucho más precisas que los acelerómetros a la hora de seguir la forma y las repeticiones de un participante en un entrenamiento, lo que daría a Apple una precisión potencialmente sin precedentes en este sentido.

Teniendo en cuenta lo engorroso y a menudo antisocial que puede ser rodar en el gimnasio, parece que este tipo de tecnología se prestaría más fácilmente a su uso en el hogar.

Puedo imaginarme un servicio como Apple Fitness+ que se apoye en los datos de seguimiento de los entrenamientos para ofrecer a los usuarios una visión más clínica de su progreso, haciendo un seguimiento de las repeticiones en la pantalla en tiempo real durante un entrenamiento.

Aunque no se menciona aquí, no hay razón para pensar que esta tecnología no pueda desarrollarse aún más para ofrecer información y consejos sobre la forma y la postura.

De momento, la tecnología es sólo una idea sobre el papel. Si Apple lanza alguna vez una función de este tipo, probablemente será dentro de uno o dos años. Así que no esperes un Apple Watch Ultra 3 con una cámara que pueda seguir tus entrenamientos.

De forma más inmediata, sabemos que Apple está planeando una gran actualización de monitorización de la presión arterial para el mencionado Ultra 3 y el Apple Watch Series 11, ambos previstos para finales de este año.

Por último, los rumores apuntan a una nueva revisión de la aplicación Salud, con un agente de inteligencia artificial diseñado para imitar a tu médico, que llegará en 2026.