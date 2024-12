8 consejos de salud y fitness para evitar una Navidad de excesos

Seamos honestos, todos sabemos que la Navidad y las fiestas decembirnas pueden ser una época del año en la que te puedes permitir muchos caprichos. Aunque te hayas prometido a ti mismo que este es el año en el que te lo tomarás con más calma, te descuidas durante unos días y, de repente, te comes una buena cantidad de pasteles y postres, tu escultural cuerpo parecerá no recibirlo tan bien.

Tal vez, pero mantenerse en forma en esta época del año es casi imposible: los gimnasios están cerrados, la comida es rica y calórica, y las bebidas (alcohólicas o no) fluyen sin parar. Desconectarse en diciembre también tiene un doble impacto porque enero es a menudo la época del año en la que la gente intenta hacer mella en su forma física.

Si te tomas en serio tus objetivos de fitness para enero de 2025, o quieres controlar mínimamente tu salud durante un diciembre indulgente, hay un buen de pequeños ajustes, cambios y actividades que puedes hacer para evitar los peores efectos de una Navidad indulgente.

Hemos reunido un par de consejos para ayudarte esta Navidad. Como es de esperar, algunos de ellos son bastante obvios, pero hay un par de consejos menos conocidos que podrían marcar la diferencia en 2024.

1. Ejercicio

(Image credit: Future)

Si bien es probable que no abandones tu rutina habitual de ejercicios en el gimnasio o de carrera durante la Navidad, incluso hacer la menor cantidad de ejercicio puede tener enormes beneficios al mantener tu cuerpo y tu metabolismo funcionando, compensando esas calorías adicionales y manteniéndote móvil.

Cualquier actividad, desde una sesión rápida de pilates, un breve entrenamiento de 20 minutos con pesas rusas o simplemente una caminata en la mañana de Navidad, puede ayudar a mejorar el bienestar mental general, quemar calorías y mantener el cuerpo en movimiento. Los beneficios del ejercicio son numerosos y están bien documentados, pero en Navidad hacer algo, cualquier cosa , es mejor que nada.

2. Hidratación

Al igual que el ejercicio, esto no debería ser necesario mencionarlo, pero mantenerse hidratado durante la Navidad es crucial para ayudar a superar los peores efectos de una temporada festiva de excesos. Ya sea que estés planeando beber alcohol o no, beber más agua mantendrá la digestión fluida, compensará los alimentos salados o azucarados, te ayudará a sentirte más saciado para evitar más excesos y aliviará esos dolores de cabeza matutinos después de una noche de refrescos líquidos.

3. Procura hacer una rutina de ejercicio

La Navidad es a menudo una época en la que todos los días se funden en uno solo. Nunca se sabe exactamente qué fecha es, qué hora es, dónde se puede aparcar el coche o cuánto tiempo lleva el pavo en la nevera.

Si puedes mantener algún atisbo de rutina durante la Navidad, te resultará mucho más fácil hacer algo de ejercicio, mantener una alimentación regular y volver a la normalidad cuando llegue el Año Nuevo.

Esto podría ser tan simple como tratar de mantener la misma hora de despertarse cada mañana o la misma hora de acostarse. Si eso no funciona, trate de mantener sus comidas en horarios regulares a lo largo del día o haga una breve sesión de ejercicio o camine a la misma hora todos los días. Configura temporizadores en tu monitor de actividad física, ya sea tu smart band o tu smart watch para motivarte a hacer algo de ejercicio a la misma hora todos los días.

(Image credit: Future)

Una de las peores trampas en las que podemos caer durante la Navidad y las fiestas es perder las ganas de cocinar y recurrir en su lugar a comidas preparadas y comidas rápidas para fiestas, o peor para nuestra salud, a la comida rápida.

No hay necesidad de privarse de una comida sólida de microondas o de la coida rápida esta Navidad, pero ¿por qué no preparar algunos alimentos antes de la temporada festiva y llenar el congelador con alimentos más bien equilibrados?

5. Entrena en lapsos cortos

Es posible que no tengas tiempo (o motivación) para hacer ejercicio en Navidad. Una de las formas más fáciles de aumentar el impacto de lo que puedes hacer es aumentar la intensidad.

Las ráfagas cortas de actividad a veces pueden ser la alternativa perfecta a un entrenamiento más largo si no tienes tiempo durante las vacaciones; incluso un entrenamiento de 10 minutos o una sesión de HIIT de 20 minutos podrían ayudarte a seguir adelante.

Recuerda, probablemente no vas a lograr grandes avances ni grandes cambios en tu estado físico, solo estás tratando de mantener una pequeña rutina para detener los peores efectos de los excesos navideños.

6. En casa también puedes hacer ejercicio

(Image credit: Lauren Scott)

Lo sabemos, la Navidad suele ser una época oscura, fría y nevada, y muchas veces lo único que quieres es acurrucarte frente al fuego con un poco de música o un buen libro. Pero mantenerte en forma esta Navidad no tiene por qué significar prepararte para los elementos. ¿Por qué no te apuntas a una clase de Apple Fitness Plus o haces un entrenamiento en casa en YouTube?

Si intentas comprometerte a caminar 10.000 pasos al día en pleno invierno, lo más probable es que acabes resfriándote o que ni siquiera salgas de casa.

7. Haz ejercicio en compañía

Con suerte, la Navidad y las vacaciones son una época del año que puedes pasar con amigos y familiares. Si ese es el caso, intenta hacer algo de ejercicio o una sesión de entrenamiento con un amigo, cocinar juntos una comida más nutritiva o incluso simplemente dar un paseo con otra persona. El ejercicio en grupo puede ser una forma fantástica de mantener la motivación y aumentar la responsabilidad.

8. ¡Sé feliz!

Lo más importante que debes recordar, independientemente de lo que elijas hacer durante las Navidades y las vacaciones, es hacer algo que disfrutes. Al igual que con tus objetivos de fitness para 2025, crear hábitos y progresar será mucho más fácil si te involucras en un proceso que te guste.

Para ello, piensa en un par de cosas que puedes hacer este año para mantener el motor en marcha. ¿Odias correr? Ve al gimnasio. ¿Prefieres algo de baja intensidad? Prueba una caminata diaria, tal vez en una de las mejores caminadores debajo del escritorio si quieres mantener las actividades en el interior.