Zenless Zone Zero 2.6 llega con nuevos agentes, eventos y recompensas especiales

¡La espera está a punto de terminar! La versión 2.6 de Zenless Zone Zero, "Un bis por un sueño de antaño" llegará el próximo 6 de febrero con grandes sorpresas.

Como secuela del capítulo culminante de la temporada 2, esta actualización trae de regreso a los proxies a las familiares calles del Barrio N.º 6, donde entreteje los temas de los sueños y el amor con las celebraciones anuales del «Día de la Zanahoria dorada» en Nueva Eridu. Con el tan esperado debut del grupo de ídolos los Ángeles de la Delusión como protagonista, la versión 2.6 incorpora a las nuevas agentes Sunna y Aria, además de nuevos eventos y una serie de recompensas festivas entre las que se incluyen una suscripción proxy y el sorteo de un enorme bote de cuatro mil millones de Películas.

Version 2.6 Teaser - "Encore for an Old Dream" | Zenless Zone Zero - YouTube Watch On

Mientras la ciudad se prepara para el «Día de la Zanahoria dorada», Nueva Eridu se ilumina con luces festivas y expectación, aunque una inquietud persistente late bajo su superficie. Los hermanos Faetón se ven arrastrados hacia un encargo urgente relacionado con una inteligencia artificial ilegal, lo que les brinda la oportunidad de volver a colaborar con Jane Doe en el Barrio N.º 6. Aun así, el ambiente festivo perdura y se extiende hasta la icónica sala de conciertos Error 404, donde los Ángeles de la Delusión se preparan para su primera actuación en directo bajo la guía de una misteriosa profesora de canto. Incluso ante la amenaza de las Cavidades y una incertidumbre imperecedera, los sueños siguen brillando, las canciones encuentran a su público y siempre hay alguien velando por esos momentos fugaces y preciosos. Así es Nueva Eridu.

Como grupo emergente, las integrantes de los Ángeles de la Delusión pueden ejecutar ataques coordinados. Sunna y Aria serán las primeras en entrar en el campo de batalla en la versión 2.6. Sunna, una agente física auxiliar de grado S, destaca por potenciar a sus compañeros atacantes y anómalos. Su acompañante Chicle marca a los enemigos con mirada felina, que al detonar permite infligir daño y otorgar poderosas bonificaciones de Ataque a todo el equipo. Al activar la técnica definitiva, Sunna blande su gran mazo para infligir daño contundente y activa un apoyo rápido que permite a sus compañeros entrar en el campo de batalla. Junto a ella se une Aria, vocalista del grupo y agente anómala etérea que posee dos formas distintas: una de constructo y la proyección de un ídolo. Puede acumular carga para ejecutar ataques pesados contra los enemigos afectados por Anomalía, lo que inflige una gran cantidad de daño explosivo. Apoyándolas entre bastidores se encuentra el presidente de su club de fans, el bangbú Megafán, cuyo ánimo constante restaura PV de forma gradual y aumenta el Ataque del equipo cuando hay al menos dos miembros de los Ángeles de la Delusión presentes. Sunna y Aria también recibirán nuevos aspectos, entre los que destaca el diseño especial biforme del de Aria. Además, las agentes de grado S Yixuan (tinta áurica, disruptivo) y Yuzuha (físico, auxiliar) regresarán en el gachapón de esta versión.

El evento central de la versión 2.6, «Una armonía de delusiones», invita a los proxies a asumir el papel de representantes honoríficos para apoyar a los Ángeles de la Delusión. Los proxies se encargarán de gestionar tanto los itinerarios de entrenamiento como sus actividades en redes sociales y guiarán el crecimiento del grupo mediante un modo de juego rítmico y la gran aventura Marcel, que incorpora nuevos mapas y mecánicas. Más allá de las celebraciones, la Cavidad Cero recibe el nuevo modo de juego de la operación «Matriz». Este modo introduce etapas temáticas semanales rotativas con mecánicas únicas en las que los equipos se componen de tres agentes combatientes, un bangbú y un agente de apoyo en combate, además de incorporar nuevos resonios y equipamiento exclusivo de agente que amplían la profundidad estratégica. Asimismo, también se ha añadido una nueva función de combate automático en la Cavidad Cero que optimiza el progreso y enriquece aún más la experiencia de exploración.

La celebración continúa con una amplia selección de recompensas. Los agentes Lycaon y Harumasa recibirán mejoras de rendimiento, mientras que un nuevo aspecto de Pan Yinhu estará disponible mediante un evento por tiempo limitado. Para conmemorar el «Día de la Zanahoria dorada», a partir de hoy se lanza un evento especial de suscripción proxy en el que los jugadores podrán obtener Películas llevando a cabo tareas diarias. Esto incluye las recompensas de inicio de sesión, que suman un total de Película ×3300. Además, del 14 al 23 de febrero, el evento festivo «Sorpresa dorada, ¡bu-nus a raudales!» invitará a los jugadores a iniciar sesión cada día para participar en sorteos de la suerte donde tendrán la oportunidad de recibir parte de un enorme bote de cuatro mil millones de Películas.

Para celebrar el debut de los Ángeles de la Delusión, el proyecto de apoyo global de fans «Subidón de azúcar: la dulzura salvará al mundo» se lanzará en distintas regiones. Con colaboraciones a nivel mundial, eventos presenciales y actividades temáticas, el evento les ofrecerá a los fans que acudan a animar merchandising exclusivo que incluye toallas, varitas luminosas y camisetas, entre otros artículos. Más detalles se anunciarán a través de los canales oficiales de redes sociales.

La versión 2.6 de Zenless Zone Zero «Un bis por un sueño de antaño» estará disponible el 6 de febrero para PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS y Android, y tanto los proxies nuevos como los proxies que regresan podrán seguir obteniendo gratis a la adorable agente de grado S Zhao.