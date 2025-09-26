¡Ya puedes disfrutar de la gran actualización de Diablo Immortal, Cosecha de Carne!

¡La espera terminó! Cosecha de Carne, la actualización más reciente de Diablo Immortal ya está disponible.

Recordemos que Cosecha de Carne es el penúltimo capítulo de la historia Época de la Locura, donde Albrecht, el primer huésped humano de Diablo, se prepara su jugada final de invocar una montaña viviente de carne llamada el Forúnculo de Creación. Esta actualización incluirá también la décimo quinta zona del juego con la presentación de los Bosques de Sharval, como también muchas actualizaciones al juego avanzado y los sistemas JcJ, nuevos eventos, nuevo botín y más.

Diablo Immortal | Cinemática de Cosecha de Carne | Gran Actualización - YouTube Watch On

Nueva gesta y zona (Bosques de Sharval): Seguimos descubriendo el hogar de los Druidas al mismo tiempo que la retorcida visión de Albrecht transforma la realidad. Viaja por las subzonas Forúnculo de Creación y Campos de Mimbre, y descubre la nueva colmena de Portadores de fragmentos que surgió. La Época de la Locura continúa para transformar los territorios y las almas de sus habitantes.

Ciclo de Contienda renovado: Estamos actualizando el Ciclo de Contienda en grande, para que tu lucha sea más intensa y puedas completarlo más rápido. Se actualizaron las Guerras Sombrías y los Contratos de las Sombras para que se pueda progresar más fácil y rápidamente con más bonificaciones valiosas junto a tu Clan, incluido un nuevo objeto decorativo: una Capa Sombría legendaria envuelta en humo y luz estelar.

Eventos en el juego: La Cosecha de Carne trae nuevas formas de jugar en La Marca del Oeste.

Cacería de la Naturaleza: Participa en una persecución en un mundo abierto en la que un enorme jefe huye por la espesura. Rastréalo, mata a la monstruosidad feérica corrompida y obtén valiosas recompensas, incluidos objetos legendarios ancestrales.

Celebración Sombría es un evento de dos semanas en simultáneo con la Oleada de Gemas legendarias, donde los jugadores completan tareas para recibir Reconocimientos, que se pueden canjear por equipo legendario, Cimeras, Perlas y más.

Juegos de Guerra presenta un sistema JcJ personalizado en La Marca del Oeste, lo que les permite a los jugadores definir reglas de partidas, organizar partidas con espectadores y saldar cuentas con rivales sin colas, sin búsqueda de partidas ni recompensas.

Festival de la Luna Ancestral es un evento de dos semanas donde los jugadores completan tareas diarias y semanales para progresar mediante hitos. Obtén Runas, Plantas y Llaves adicionales, y además busca obtener recompensas como Cimeras legendarias, Perlas, equipo legendario y equipo de conjunto.