¡Ya puedes disfrutar de la actualización gratuita de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy!
¡La espera terminó! Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy recibió su nueva actualización gratuita con grandes sorpresas, incluyendo nuevos idiomas, funciones y mejoras para perfeccionar habilidades de investigación.
Antes de continuar, aquí puedes ver el tráiler de la actualización.
Ya sea que regreses a tus casos favoritos o empieces desde cero, la actualización de hoy hará que tus investigaciones sean más fluidas, los juicios más dinámicos y las maratones de juego mucho más fáciles.
Prueba A: Idiomas recién añadidos
- ¡Soporte para español latinoamericano y portugués brasileño, tanto en texto como en voz!
Prueba B: La nueva Galería
- Reproductor de música: Escucha pistas de la trilogía y canciones del álbum especial con arreglos.
- Galería de arte: Explora ilustraciones oficiales, arte de personajes y escenas de eventos de los tres juegos.
- Creador de escenas: Coloca personajes, combina animaciones y crea tus propios enfrentamientos dramáticos en la corte.
Prueba C: Más funciones para disfrutar
- Selección de episodios: Elige cualquier capítulo o episodio al instante y salta directo a la acción.
- Modo Historia: Deja que el juego avance automáticamente para disfrutar la trama a tu ritmo.
- Auto-Play: Reproduce los diálogos automáticamente para seguir la historia sin usar las manos.
Con Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright™: Justice for All y Phoenix Wright™: Trials and Tribulations incluidos, esta colección reúne casos clásicos y personajes icónicos de la saga. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ya está disponible en Nintendo Switch™, PlayStation® 4, Xbox One, Windows y Steam.
