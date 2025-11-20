¡Ya puedes disfrutar de la actualización gratuita de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy!

¡La espera terminó! Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy recibió su nueva actualización gratuita con grandes sorpresas, incluyendo nuevos idiomas, funciones y mejoras para perfeccionar habilidades de investigación.

Antes de continuar, aquí puedes ver el tráiler de la actualización.

Ya sea que regreses a tus casos favoritos o empieces desde cero, la actualización de hoy hará que tus investigaciones sean más fluidas, los juicios más dinámicos y las maratones de juego mucho más fáciles.

Prueba A: Idiomas recién añadidos

¡Soporte para español latinoamericano y portugués brasileño, tanto en texto como en voz!

Prueba B: La nueva Galería

Reproductor de música: Escucha pistas de la trilogía y canciones del álbum especial con arreglos.

Galería de arte: Explora ilustraciones oficiales, arte de personajes y escenas de eventos de los tres juegos.

Creador de escenas: Coloca personajes, combina animaciones y crea tus propios enfrentamientos dramáticos en la corte.

Prueba C: Más funciones para disfrutar

Selección de episodios: Elige cualquier capítulo o episodio al instante y salta directo a la acción.

Modo Historia: Deja que el juego avance automáticamente para disfrutar la trama a tu ritmo.

Auto-Play: Reproduce los diálogos automáticamente para seguir la historia sin usar las manos.

Con Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright™: Justice for All y Phoenix Wright™: Trials and Tribulations incluidos, esta colección reúne casos clásicos y personajes icónicos de la saga. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ya está disponible en Nintendo Switch™, PlayStation® 4, Xbox One, Windows y Steam.