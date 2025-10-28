Xbox está a punto de cavar su propia tumba como marca de consolas si este último rumor es cierto

Según se informa, Xbox está convirtiendo su consola de próxima generación en una PC para juegos con Windows con acceso a una biblioteca nativa completa para consolas.

Según se informa, estarán disponibles juegos de múltiples tiendas como Steam, Battle.net y Epic Games.

Es posible que esto no sea del agrado de algunos consumidores, especialmente debido a la probabilidad de que el precio inicial sea elevado.

Sin duda, 2025 ha sido un año sorprendente para los fans de las consolas, especialmente para los de Xbox, pues ha estado en el centro de la controversia por diferentes razones, incluyendo subidas de precio en consolas, la nueva ROG Xbox Ally que cuesta 999 dólares y sus franquicias más exitosas que eran exclusivas como Halo y Forza llegando a PlayStation, pero parece que esto no podría ser lo peor.

Según nuestros amigos de Windows Central, la consola Xbox de próxima generación será esencialmente una PC para juegos con Windows, con la biblioteca nativa completa de la consola disponible junto con el acceso a juegos de múltiples tiendas de PC como Steam, sin tener que pagar por el modo multijugador en línea.

Ahora bien, todo esto suena muy bien sobre el papel, y me alegrará mucho ver que Microsoft y Xbox sean los primeros en alejarse de la atroz estrategia de suscripción obligatoria para el modo multijugador en línea. También significa que los jugadores de Xbox obtendrán lo mejor de los mundos de PC y consola, pero tengo dos preguntas.

¿Qué diferencia esto de una PC para juegos completa (en términos de software) y por qué alguien elegiría esto en lugar de una PC para juegos personalizada más potente (especialmente cuando puede costar 1000 dólares o más)?

Aparte de un buen número de títulos disponibles solo en las consolas Xbox Series X y Series S, los juegos de Game Pass del primer día también están disponibles en PC, que en su mayoría son nuevos juegos AAA como Call of Duty: Black Ops 7 o el reciente Ninja Gaiden 4. A menos que el hardware que Xbox pretende utilizar para su consola de próxima generación sea muy similar al que se puede encontrar al montar una PC para juegos, parece un poco extremo que Xbox abandone la marca de consolas que ha construido a lo largo de los años.

Soy muy consciente de que, según se informa, Valve está haciendo lo mismo con una supuesta consola Steam en desarrollo, pero no es la misma situación. Xbox ha competido con PlayStation en el ámbito de las consolas domésticas durante décadas, y las decisiones recientes, incluida la supuesta transición a lo que es prácticamente una PC para juegos, podrían eliminar por completo la competencia entre consolas

Sin duda es preocupante, sobre todo si eres como yo, que considera que PlayStation no se ha esforzado mucho en los últimos años, es decir, si PlayStation no hace lo mismo que supuestamente está haciendo Xbox.

Todo esto se agrava con lo que parece que será una consola liderada por el sistema operativo Windows 11 de Microsoft, donde se aprovechará al máximo la "experiencia de pantalla completa" de la ROG Xbox Ally, con la posibilidad de salir del modo y entrar en Windows. No puedo insistir lo suficiente en esto, pero Windows 11 ha sido una pesadilla para mí y otros jugadores de PC, con un rendimiento inferior al de SteamOS y otros molestos errores que arruinan toda la experiencia.

Puede que sea minoría al pensar que esta no es una gran jugada por parte de Xbox, no estoy en contra de que los jugadores puedan jugar a lo que quieran en cualquier plataforma, pero dado que PlayStation no tiene las mismas intenciones que Xbox, solo puedo ver que esto perjudica a la competencia entre consolas.

También vale la pena señalar que este rumor significa que el precio premium es casi una certeza, lo que significa que ya no habrá forma de sumergirse en los juegos de «consola» a un precio asequible y, sin duda, los consumidores no estarán contentos con eso.

