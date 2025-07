Puede que no tengas que esperar mucho para la ROG Xbox Ally: una nueva filtración sugiere que el lanzamiento podría ser antes de lo esperado

Una nueva filtración sugiere que ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally se lanzarán el 20 de agosto.

Esta es la misma fecha en la que estarán disponibles en la Gamescom 2025, en el stand de Xbox.

También habrá una demo de Hollow Knight: Silksong disponible en la Gamescom 2025...

Como sabemos, Microsoft y Asus se unieron para sorprendernos con sus nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally a principios de junio, aunque el lanzamiento parece que será a finales de 2025. Sin embargo, esa fecha podría no ser tan precisa como se pensaba inicialmente.

De acuerdo con el confiable filtrador Billbil-kun a través de Dealabs, ambos modelos de ROG Xbox Ally se lanzarían el 20 de agosto, y las preventas comenzarían durante la Gamescom 2025. La nueva filtración también confirma los rumores previos sobre los precios: la ROG Xbox Ally X tendría un precio de 899 dólares y la ROG Xbox Ally de 599 dólares. Los precios podrían variar en otras regiones por factores como la inflación y los aranceles.

Cabe destacar que Microsoft estará presente en Gamescom en agosto, con oportunidades para que los fans prueben los dispositivos en el stand de Xbox, lo cual coincide con la filtración que apunta al 20 de agosto como fecha de lanzamiento. Además, el tan esperado Hollow Knight: Silksong también estará disponible para probarse en esta reconocida expo de videojuegos a gran escala.

Si esta filtración resulta ser cierta, podría significar que Silksong también se lanzaría el 20 de agosto, ya que la presidenta de Xbox, Sarah Bond, confirmó previamente que el título estaría disponible en Game Pass desde el día uno junto con el lanzamiento de estas nuevas consolas portátiles. En esencia, podría tratarse de un lanzamiento sorpresa (shadow drop), una estrategia que Microsoft ya ha usado antes, como con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, y agosto podría ser un mes clave para los fans de Xbox y PC.

Aunque aún falta la confirmación oficial de Microsoft, todo apunta a que las ROG Xbox Ally competirán directamente con la MSI Claw A8, otra consola portátil que también se rumorea llegará en agosto. En ese enfrentamiento, Microsoft y Asus podrían tener la ventaja, ofreciendo una opción más accesible.

(Image credit: Team Cherry)

El precio del ROG Xbox Ally X es un gran inconveniente, pero al menos hay una alternativa más económica.

He sido muy crítico últimamente con los fabricantes de consolas portátiles para gaming en PC debido al gran aumento de precios en los nuevos dispositivos, y podemos ver lo mismo con la ROG Xbox Ally X. Sin embargo, me alegra ver que al menos existe una alternativa económica, algo que algunas marcas más conocidas, como MSI, sí consideran en sus nuevos lanzamientos.

Después de ver el pobre salto en rendimiento del AMD Ryzen Z1 Extreme al Ryzen Z2 Extreme, no creo que pueda recomendar la ROG Xbox Ally X por 899 dólares (aproximadamente $15,000 MXN). Aunque utiliza una versión ligeramente distinta del Ryzen AI Z2 Extreme, no espero grandes diferencias respecto a la versión estándar, al menos en términos de rendimiento en juegos.

Como mencioné en mi nota anterior, no me entusiasma ver que los precios casi alcancen los 1,000 dólares para consolas portátiles, pero al menos los jugadores no están completamente excluidos, gracias a la versión ROG Xbox Ally con Ryzen Z2 A que tendría un precio de 599 dólares (alrededor de $10,000 MXN). Por supuesto, aún falta la confirmación oficial de precios, pero si este último modelo realmente cuesta eso, hay que reconocerlo.

Solo queda esperar que haya suficiente disponibilidad y que los precios no se salgan de control de repente.