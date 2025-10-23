La consola Xbox de próxima generación parece que podría ser un híbrido con PC, tal y como sugerían los rumores, y el presidente de Xbox la ha calificado como "una experiencia muy exclusiva y de alta gama"

La próxima consola Xbox será una «experiencia muy premium y de alta gama», afirma la presidenta de Xbox, Sarah Bond.

Bond sugiere que la consola de próxima generación podría parecerse más a una PC, y afirma: «Ya se empieza a vislumbrar parte de nuestra idea» en la nueva Asus ROG Xbox Ally.

Los comentarios de Bond se producen tras los rumores que llevan tiempo circulando sobre que la nueva Xbox será un híbrido entre PC y consola.

¿Estás emocionado por las consolas de próxima generación? De ser así, te gustara saber que de acuerdo con la presidenta de Xbox, Sarah Bond, la Xbox de próxima generación será un hardware de alta gama, lo que sugiere que se parecerá más a un híbrido entre PC y consola.

A principios de esta semana, recibimos la confirmación de la propia Bond de que Microsoft está desarrollando «nuestro hardware de próxima generación», lo que siguió a los rumores que sugerían que Microsoft ya no estaba desarrollando hardware después de que la empresa realizara cambios masivos en Xbox Game Pass.

Ahora, en una entrevista con Mashable tras el lanzamiento de las nuevas Asus ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, la presidenta ha dado algunas pistas sobre la consola, calificándola de experiencia «muy premium» y sugiriendo que podría ser similar a las últimas consolas portátiles de Xbox.

"La consola de próxima generación va a ser una experiencia muy premium y de muy alta gama", afirmó Bond. "Ya se empieza a vislumbrar parte de la filosofía que tenemos en esta portátil [ROG Xbox Ally], pero no quiero desvelarlo todo".

ROG Xbox Ally X Hands-On Interview with Xbox CEO, Sarah Bond - YouTube Watch On

Los últimos comentarios de Bond han reforzado los rumores que circulan desde hace tiempo de que la próxima Xbox se parecerá más a una PC, con afirmaciones de que podría contar con una "carcasa compatible con la televisión" que también "tiene en mente un conjunto específico de especificaciones".

El YouTuber Moore's Law is Dead también afirmó recientemente que la próxima Xbox contará con una APU AMD Magnus, el procesador principal de la próxima consola de Microsoft, que combina una CPU y una GPU, lo que la hace más potente que el próximo hardware de Sony.

Esto también haría que el procesador fuera un 46 % más grande, lo que significa que la consola costaría más. MLID afirma que costará entre 800 y 1200 dólares, lo que la haría más cara que la recién lanzada ROG Xbox Ally.

Podrían pasar varios años antes de que podamos ver la consola de próxima generación de Microsoft; sin embargo, otros rumores afirman que tanto la Xbox como la PS6 tienen como objetivo su lanzamiento en 2027.

