World of Warcraft: Midnight desata la batalla definitiva entre Luz y Vacío

¿Un mundo que se vuelve más oscuro, pero al mismo tiempo más brillante? Esto es posible en el segundo capítulo de La saga del alma del mundo de World of Warcraft: Midnight, donde podrán explorar esta dualidad mientras el conflicto entre las fuerzas de la Luz y el Vacío devoran todo Azeroth.

World of Warcraft: Midnight continúa esta historia epopéyica, y los Campeones de Azeroth intentarán frustrar los planes de la Emisaria del Vacío, Xal'atath, quien los dejó sumamente vulnerables tras vencer a Dimensius, el Devoratodo, durante los eventos de The War Within. Pero esta dualidad se extiende más allá del conflicto entre la Luz y el Vacío. También tiene que ver con la dicotomía entre destrucción y creación. Aunque las fuerzas del Vacío amenazan con destruir Azeroth, los jugadores ahora tienen la posibilidad de crear algo que piden desde hace mucho tiempo... un hogar.

A partir de hoy, los jugadores pueden preordenar Midnight y comenzar a prepararse para las batallas que se avecinan. En Midnight, los jugadores podrán disfrutar de un montón de contenido nuevo, explorar tierras nuevas o reconstruidas, participar en cacerías, obtener nuevos poderes y aliados, y más. Echa un vistazo a algunas de las cosas que traerá Midnight:

Nuevo nexo de expansión: Ciudad de Lunargenta

La Ciudad de Lunargenta, tras ser reconstruida, incluye nuevas zonas, como el Santuario de la Luz y los Jardines de la Remembranza, y áreas que permanecerán accesibles solo para los jugadores de la Horda.

Zonas nuevas y actualizadas:

Bosque Canción Eterna: estas tierras, que se recuperaron después de la invasión de la Plaga, ahora se enfrentan a nuevas amenazas, como la misteriosa floraluz y los cultistas al servicio del Vacío.

Zul'Aman: explora más allá de los confines del espacio de la banda original para descubrir lo que hay en los bosques circundantes y ayudar a los trols zul'amani a reconectarse con sus loa perdidos.

Harandar: vuelve a las profundidades del mundo y admira la convergencia de las raíces de los árboles del mundo de Azeroth en esta selva primordial y fúngica.

La Tormenta del Vacío: la belleza caótica, tan maravillosa como letal, aparece cuando las fuerzas del Vacío irrumpen desde esta tierra para invadir Azeroth.

Nuevo sistema: Presa

Un sistema de cacería opcional dirigido por Astalor Jurasangre, con sede en el Frontal de la Muerte de Ciudad de Lunargenta. Este sistema añade una capa extra de juego de mundo abierto para quienes buscan más emoción y desafío mientras exploran las zonas de Midnight.

Nueva raza aliada: Haranir

Son cazadores antiguos de una tierra oculta con rasgos bioluminiscentes, a quienes los jugadores conocieron en The War Within, y trabajaron junto a Orweyna para descubrir qué era lo que sucedía en la superficie que afectaba su hogar.

Clases disponibles: Guerrero, Cazador, Pícaro, Sacerdote, Chamán, Mago, Brujo, Monje y Druida.

Nueva especialización de Cazador de demonios: Devoración

Una especialización de DPS de medio alcance que abandona las energías viles que alimentan a las otras especializaciones y, en su lugar, adopta al Vacío como su fuente de poder.

Muestra una nueva combinación de raza y clase, pues los elfos del Vacío se unen a las filas de los illidari como Cazadores de demonios.

Nuevo contenido de JcJ

Alto del Asesino: una parte de la Tormenta del Vacío servirá como un nuevo punto de encuentro para JcJ en el mundo abierto y también como un nuevo campo de batalla épico, inspirado en el Valle de Alterac y la Isla de la Conquista.

Campo de Entrenamiento: la gresca actual Equipo arrollador se expande a dos nuevos campos de batalla: Minas Lonjaplata y La Batalla por Gilneas. En este modo, que ahora estará disponible permanentemente, los jugadores se enfrentarán a combatientes no jugadores.

Nueva característica: Viviendas

Después de más de 20 años de frustrar amenazas de destrucción del mundo, los Campeones de Azeroth (por fin) podrán tener su propio pedacito de Azeroth al que llamar hogar.

Este robusto sistema, siempre vigente y con mucho potencial, pone el foco en la creatividad de los jugadores, quienes tendrán miles de artículos de decoración para construir la casa de sus sueños en Azeroth (muchos de estos artículos se obtienen naturalmente jugando el juego).

Y hay mucho más: nuevas bandas, calabozos, abismos y mejoras de calidad de vida.

Para más información sobre las ediciones digitales Base, Heroic y Epic de Midnight, inclusive ventajas y precio, visita la tienda de Battle.net .