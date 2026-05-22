Warhammer 40,000: Dawn of War 4 por fin tiene fecha de lanzamiento, además de la confirmación del contenido del primer año y un acceso anticipado

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se lanzará oficialmente el 17 de septiembre

La Commander Edition ofrecerá un periodo de acceso anticipado de tres días

Durante el primer año se lanzarán dos expansiones de pago, además de actualizaciones gratuitas adicionales

Deep Silver y King Art Games han revelado que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 saldrá finalmente a la venta el 17 de septiembre para PC.

El anuncio se realizó hoy durante el Warhammer Skulls Showcase, junto con los detalles de la preventa y un tráiler en el que se detalla la hoja de ruta de contenidos posteriores al lanzamiento para el próximo año.

Habrá dos versiones del juego disponibles: la Edición Estándar y la Edición Comandante. La primera ofrece el juego base con un descuento del 10% por reserva anticipada.

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Para los fans ansiosos por sumergirse en este juego de estrategia en tiempo real (RTS), la Commander Edition también ofrecerá un descuento del 10% por reserva anticipada, así como un periodo de acceso anticipado de tres días, lo que les permitirá jugar a Dawn of War 4 el 14 de septiembre, además de todo el contenido del primer año y la banda sonora digital oficial del juego.

"Sé testigo de cómo se desarrolla la guerra por Kronus en Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Un planeta. Una guerra sin fin. En Kronus, la guerra no termina con una sola campaña. Con el tiempo, el conflicto se intensifica", adelantó Deep Silver.

Tras el lanzamiento del juego, se lanzará un año de actualizaciones de contenido gratuitas y contenido descargable (DLC) de pago, comenzando con el regreso del modo Cruzada, favorito de los fans, en otoño.

Una serie de actualizaciones gratuitas también introducirá nuevos modos, paquetes de mapas y el Editor de misiones, lo que permitirá a los jugadores crear, jugar y compartir sus propias batallas, y nuevos comandantes se unirán al modo Última Resistencia, cada uno con nuevas habilidades, equipamientos y estilos de juego.

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"Estos comandantes traerán sus propias cruzadas personalizadas, con objetivos únicos y giros en la jugabilidad", afirmó el estudio.

El lanzamiento de contenido del primer año también incluirá dos grandes expansiones de campaña de pago: el prólogo de la historia de los Blood Ravens y la expansión de la campaña "Aftermath".

"Antes de que la guerra envuelva Kronus, una fuerza de ataque de los Blood Ravens regresa a su mundo natal ancestral, Aurelia", reza la descripción del DLC. "Guiados por un comandante legendario, su misión pone en marcha una serie de acontecimientos que determinarán el destino del Capítulo. Lucha en batallas decisivas desencadenadas por reliquias antiguas".

Por su parte, la Campaña Aftermath continúa la historia de la campaña principal en una expansión centrada en la narrativa "que explora las consecuencias de tus victorias, así como las amenazas que están a punto de transformar el campo de batalla".

También añadirá una quinta facción al juego en todos los modos, nuevos comandantes jugables y ampliará el modo Cruzada "de manera significativa".

Como se mencionó anteriormente, ambas expansiones estarán disponibles para los fans que compren la Commander Edition, pero ambas se pueden adquirir por separado.

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