Voy a estar muy triste si Nintendogs no tiene una secuela para Switch 2. Aquí te explico por qué
Dame los cachorros, Nintendo
Aquí podemos declararnos como fans de Nintendo. Hemos jugado tantos juegos que perdimos la cuenta, desde éxitos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hasta joyas menos conocidas como Chibi-Robo. Pero había una serie que se me había escapado durante bastante tiempo.
Así es, me refiero a Nintendogs. A pesar de haber crecido con la Nintendo DS y ser un gran amante de los animales, nunca había encontrado el momento para adoptar y cuidar a mi propio cachorro virtual. Eso fue hasta hace poco.
Sí, compré una copia de segunda mano de Nintendogs Dalmatian & Friends y, sinceramente, ojalá mi yo más joven hubiera podido jugarlo. Me ha encantado cuidar de mi perrita, llamada Dotty, ya sea compitiendo en concursos de frisbee, dando paseos llenos de actividades o simplemente cepillándola bien. Y eso me hizo pensar: ¿por qué Nintendogs no está en Nintendo Switch 2? Estas son las razones por las que creo que debería volver a la nueva consola de Nintendo.
El mejor amigo del hombre
En primer lugar, analicemos qué es lo que hace que Nintendogs sea tan especial. Este título, con dos décadas de antigüedad, se lanzó para la DS y demostró ser un auténtico éxito de ventas. Entre sus diversas versiones, entre las que se incluyen Dachshund & Friends, Lab & Friends y Chihuahua & Friends (por nombrar algunas), Nintendogs vendió alrededor de 24 millones de copias en todo el mundo. Y por una buena razón.
En primer lugar, Nintendogs hace un uso fantástico del hardware en el que se juega. La interactividad de la pantalla táctil hace que tareas aparentemente mundanas, como alimentar a tu perro o incluso bañarlo, resulten realmente adictivas. Incluso se utiliza el micrófono, y yo lo he usado mucho en mi DSi XL para enseñarle nuevos trucos a Dotty y llamarla para acariciarle la cabeza.
Además de aprovechar las capacidades de la consola portátil, Nintendogs es también un videojuego muy bien hecho en general. Como hemos visto con títulos como Animal Crossing: New Horizons, Nintendo es experta en crear experiencias que se pueden disfrutar en pequeñas dosis cada día. Y así es como me acerqué a Nintendogs. Durante semanas, me he comprometido con la misma rutina de mantener a Dotty bien alimentada, sacarla a pasear y participar en concursos.
Tu constancia también se ve recompensada: cuantas más caminatas realices, más lejos podrás llegar. Además, poco a poco irás descubriendo más objetos, como sombreros y juguetes, que podrás utilizar para mejorar tu experiencia. Vender los objetos que no necesites y ganar concursos también te permitirá ganar dinero, que podrás gastar en adoptar más perros para alegrar tu hogar.
Cada perro tiene una personalidad diferente, lo que determina el tipo de cuidados y atenciones que necesita. Ah, ¿y he mencionado que hay una función multijugador? Es mucho más profundo de lo que esperaba de un simulador de mascotas lanzado en 2005.
Imaginando un renacimiento
Creo que he dejado claro que mi primera experiencia con Nintendogs ha sido muy positiva. Y aunque en 2011 salió al mercado Nintendogs + Cats, creo que ahora hay ganas de volver a llevarlo al gran público. Hemos visto cómo uno de los antiguos (pero excelentes) simuladores de Nintendo, Tomodachi Life, tendrá una secuela prevista para 2026, así que, ¿por qué no?
Por supuesto, me encantaría una experiencia de usuario más moderna y unos llamativos gráficos en 4K, pero ¿cómo podría ser exactamente Nintendogs en Nintendo Switch 2?
Bueno, antes mencioné cómo el original de DS aprovechaba su hardware con gran eficacia, y espero que esto se repita en Switch 2. Me encantaría ver cómo las capacidades de la pantalla táctil de Switch 2, a menudo infrautilizadas, cobran protagonismo en el juego portátil, ya sea para acariciar o alimentar a tu cachorro. Y con la introducción de los controles del mouse, navegar por los menús o sujetar la correa durante los paseos podría trasladarse perfectamente a la nueva consola de Nintendo, incluso cuando se juega en modo dock.
De hecho, podríamos ir aún más lejos e incorporar controles de movimiento para lavar o cepillar a tu mascota, lo que supondría un auténtico regreso a los juegos de los años 2000. El uso de la vibración HD de los mandos Joy-Con 2 podría proporcionar una sensación casi tangible al preparar a tu cachorro; realmente parece el hardware ideal para una secuela.
Y en cuanto al contenido, hay mucho margen para ampliarlo. Por supuesto, necesitaríamos los fundamentos del cuidado, pero más categorías de concursos, más trucos y más razas harían que una secuela fuera realmente atractiva.
Sinceramente, creo que no hay mejor momento para recuperar esta entrañable y adictiva serie. Me encantaría ver reaparecer a los gatos en una versión para Switch 2, y desde luego no me opondría a que hubiera varias versiones con razas únicas. Pero sea cual sea el aspecto que tenga el nuevo Nintendogs, estoy seguro de que yo, y sin duda muchos de ustedes, estaríamos encantados de ver su regreso. Por favor, Nintendo, ¡en este momento incluso me conformaría con una simple adaptación!
