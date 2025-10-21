Una nueva actualización demuestra que Control y el PS5 Pro son la combinación perfecta, y sin duda volveré a jugarlo y conseguir el platino estas vacaciones

¡Atención! Control Ultimate Edition recibió una nueva actualización por parte de Remedy, y a decir verdad, parece ser una joya, especialmente si tienes un PS5 Pro.

De hecho, confirma su lugar como el juego al que pienso dedicarme y jugar durante las vacaciones navideñas dentro de un par de meses.

Anunciado a principios de este mes, el parche 1.30 de Control Ultimate Edition está claramente enfocado en mejoras gráficas y de rendimiento, particularmente en PS5 Pro, aunque también incluye mejoras para Xbox Series X y Series S, según se detalla en las notas del parche.

En resumen, se añadieron una serie de mejoras que permiten que el juego aproveche al máximo la potencia y las funciones del PS5 Pro. Por ejemplo, ahora hay un modo que desbloquea completamente la tasa de fotogramas, y ya no hay límites en los modos de Calidad o Rendimiento, además de la nueva compatibilidad con pantallas VRR y de 120 Hz.

La actualización también saca todo el provecho de la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) del PS5 Pro, que ofrece bordes más suaves y una mejor calidad en el cabello y la vegetación. Sin embargo, no es obligatorio activarlo: se puede encender o apagar según la preferencia del jugador. Remedy incluso aclara que: “Usar PSSR puede afectar ligeramente el rendimiento”, por lo que puedes desactivarlo si no te convence. Muy bien pensado.

Además, se han mejorado las reflexiones, así como la resolución de texturas y sombras específicamente para PS5 Pro, junto con mejoras en SDR, HDR y TAA (antialiasing temporal), lo que en conjunto hace que la versión para PlayStation 5 se convierta en una propuesta realmente especial.

Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? Bueno, pueden ver los detalles de la actualización en las versiones para PS5 y PS5 Pro del juego en el siguiente video de los geniales chicos de Digital Foundry. Y, amigos, parece que Control se ha convertido ahora en un clásico moderno aún más consolidado.

Control - PS5/Pro/Series X Update 1.30 - PSSR Upscaling and RT at 60FPS Tested on PS5 Pro! - YouTube Watch On

Lo más destacado del video de Digital Foundry (arriba) es que Control podrá jugarse a 40 fotogramas por segundo (fps) en PS5 y a 60 fps en PS5 Pro con ray tracing, siempre y cuando tengas la tasa de fotogramas desbloqueada, VRR activado y juegues en una pantalla de 120 Hz.

Es una propuesta exquisita. Poder elegir el modo gráfico y disfrutar la suavidad de una tasa de fotogramas más alta, junto con las reflexiones y la iluminación del ray tracing, dentro del asombroso universo de Control y la Oldest House, es una combinación perfecta.

Y si mi próxima mudanza ocurre pronto, habré actualizado mi televisor a un Sony X95L, por lo que finalmente podré cumplir con todos esos requisitos y disfrutarlo en la pantalla grande.

Amo mi Samsung Q6F, no me malinterpretes, y disfruté muchísimos juegos de PS4 en él —incluido Control cuando salió—, pero creo que este cambio a una TV 4K de 120 Hz se va a sentir como un salto generacional de consola para mí, y no se me ocurre un mejor juego de PS5 para estrenarla.

Llevaba mucho tiempo pensando si regresar o no a Control desde que lo jugué originalmente en 2020. Es un juego absorbente, con acción de calidad, un entorno brillante lleno de historia y atmósfera, y además tiene una duración casi perfecta para disfrutarlo (y conseguir el platino). Ahora, tengo la excusa perfecta para volver.

Esta nueva actualización —por cómo se ha implementado y ejecutado— es la razón ideal para regresar a la Oldest House, rejugar y volver a sacar el platino de Control. Y sin duda será un banquete visual para disfrutar durante las vacaciones navideñas de este año.