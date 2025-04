Un nuevo tráiler de Elden Ring Nightreign presenta a Duquesa

¡Atención! ¿Te perdiste el último tráiler de Elden Ring Nightreign? De ser así, no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Una espada implacable e imperceptible, oculta en la noche. Los enemigos de la Duquesa son derrotados en un instante, y su destino se revela en su eco. No te pierdas el último tráiler de la Duquesa, la Nightfarer, ideal para jugadores que valoran la precisión letal y la exactitud en el momento justo en ELDEN RING NIGHTREIGN. Con un estoque, la Duquesa ofrece movilidad y evasión, pero con su habilidad Restage, puede cambiar la situación de sus enemigos repitiendo acciones recientes.

Desarrollado por FromSoftware, Inc. y publicado por Bandai Namco Entertainment Inc., ELDEN RING NIGHTREIGN ofrece a los jugadores acción cooperativa de supervivencia ambientada en el universo Elden Ring el 30 de mayo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam. Descubre las últimas novedades en la web oficial.