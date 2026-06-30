Un nuevo informe revela que la Nintendo Switch 2 es la segunda consola de videojuegos que más rápido se ha vendido en la historia de Estados Unidos, mientras que las ventas de Xbox y PS5 tienen dificultades

La Nintendo Switch 2 es ahora la segunda consola de videojuegos que más rápido se ha vendido en la historia de Estados Unidos, según los datos registrados

La consola vendió 5.9 millones de unidades al final de su primer año desde su lanzamiento

Las consolas PS5 y Xbox Series han experimentado una caída en las ventas debido a los aumentos de precio

La Nintendo Switch 2 acaba de alcanzar un enorme récord de ventas en EE. UU. en sus primeros 12 meses desde su lanzamiento, mientras que las ventas de consolas Xbox y PS5 han sufrido una fuerte caída.

Según un nuevo informe de Circana, la Switch 2 fue la plataforma de hardware más vendida tanto en unidades como en dólares durante mayo y en lo que va del año 2026, alcanzando una base instalada de 5.9 millones de unidades en Estados Unidos al final de su primer año de lanzamiento.

Esto convierte a la Switch 2 en la segunda consola de videojuegos de mayor venta en la historia de Estados Unidos, solo superada por la Game Boy Advance, que vendió 6.5 millones de unidades en su primer año.

Latest Videos From Watch full video here:

I’ve had my Switch 2 since release; here’s my first year with Nintendo’s latest handheld console - YouTube Watch On

Gracias a la Switch 2, el gasto total en hardware para videojuegos ha aumentado un 38 % hasta alcanzar los 249 millones de dólares, en comparación con el año pasado.

Sin embargo, debido a los recientes aumentos de precios, el gasto en la PS5 se redujo en un 43 % y registró una caída significativa del 58 % en las ventas por unidades, mientras que el gasto en hardware de la Xbox Series creció un 7 % en comparación con el año anterior, aunque las ventas por unidades cayeron un 12 %.

Como resultado, «las ventas por unidades de hardware de PlayStation cayeron a su nivel más bajo para un mes de mayo desde mayo de 2000, mientras que las ventas por unidades de hardware de Xbox fueron las más bajas jamás registradas para un mes de mayo».

Microsoft anunció ayer que, a partir del 1 de agosto de 2026, el precio de las consolas Xbox Series X y Series S aumentará en 100 dólares para los modelos de 512 GB y en 150 dólares para los de 1 TB. La empresa también dejará de fabricar su modelo de 2 TB, como consecuencia de la actual crisis de memoria.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!