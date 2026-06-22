Todo sobre la nueva Steam Machine: versiones, precios y disponibilidad

¿Estarías dispuesto a pagar más de 1,000 dólares por la nueva Steam Machine? Esperamos que tu respuesta haya sido afirmativa, pues ya conocemos los precios oficiales, así como las versiones y la "peculiar" forma de adquirirla. No te pierdas ningún detalle a continuación.

Precio y versiones

Es importante mencionar que la nueva Steam Machine llegará en cuatro opciones distintas (dos versiones) a las cuales puedes inscribirte (para comprar) a partir de hoy:

Steam Machine de 512 GB: 1049 USD / 1509 CAD / 1039 EUR / 879 GBP / 1609 AUD / 4389 PLN. Lote - Steam Machine de 512 GB + Steam Controller: 1128 USD / 1628 CAD / 1108 EUR / 938 GBP / 1728 AUD / 4698 PLN.

1049 USD / 1509 CAD / 1039 EUR / 879 GBP / 1609 AUD / 4389 PLN. Steam Machine de 2 TB: 1349 USD / 1919 CAD / 1359 EUR / 1149 GBP / 2109 AUD / 5739 PLN. Lote - Steam Machine de 2 TB + Steam Controller: 1428 USD / 2038 CAD / 1428 EUR / 1208 GBP / 2228 AUD / 6048 PLN. Tanto la versión de la Steam Machine de 2 TB como su opción en lote incluyen dos placas frontales adicionales (tela roja y nogal macizo).

1349 USD / 1919 CAD / 1359 EUR / 1149 GBP / 2109 AUD / 5739 PLN. Nota: Cabe mencionar que todos los precios incluyen IVA, donde sea aplicable.

¿Cómo inscribirte para su compra?

¿Estás pensando en adquirir la nueva Steam Machine? De ser así, debes de saber que la compañía está implementando un nuevo sistema de reserva que, según sus palabras tiene el objetivo de "mejorar la experiencia de compra y limitar a los revendedores".

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A continuación, los pasos que debes de seguir:

A partir de este preciso momento, puedes inscribirte para reservar el modelo o "combo" de Steam Machine que te interese.

Si de momento estás ocupado, no hay problema: puedes inscribirte en cualquier momento antes del jueves 25 de junio a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) .

. En ese momento, cerraremos las inscripciones y llevaremos a cabo una única aleatorización para determinar el orden de las reservas y de la lista de espera.

Dependiendo del orden de las reservas, recibirás un correo electrónico el 25 de junio que indicará una de estas dos posibilidades:

Fuiste agregado a la cola de reservas y se reservó una Steam Machine a tu nombre. A medida que las unidades estén disponibles para su envío, las personas en la cola de reservas recibirán un correo electrónico con la opción de compra. Enviaremos el primer grupo de unidades a partir del lunes 29 de junio y continuaremos avanzando a través de la cola de reservas conforme haya unidades disponibles.



¿Cuál es la razón del elevado costo?

El costo de la nueva Steam Machine responde directamente al aumento en el precio de los componentes con los que está fabricada. Como explica Valve, "Steam Machine, al igual que nuestros otros productos de hardware, está compuesta por muchos componentes que adquirimos de fabricantes de todo el mundo" y, por ello, "el precio al que vendemos nuestro hardware es el resultado directo del costo de estos componentes".

Cuando la compañía comenzó a trabajar con sus proveedores en 2023, esperaba que se mantuviera una tendencia histórica en la industria del PC: que el hardware redujera su precio con el paso del tiempo. Sin embargo, "alrededor del último año, esto cambió rápida y significativamente", especialmente en componentes clave como la memoria RAM y el almacenamiento. Según Valve, diversos factores han impactado a la industria en general, provocando que "nuestro objetivo para el precio original de Steam Machine ya no es viable".

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Por ello, los precios anunciados actualmente "reflejan la situación mundial de la fabricación o, para ser más exactos, el precio de los componentes tal y como los hemos adquirido durante los últimos 6 meses". La compañía también reconoce que la disponibilidad de piezas se ha visto comprometida, al señalar que "hubo períodos en los que nos fue imposible conseguir algunos de nuestros componentes, sin importar el precio", una situación que terminó afectando el número de unidades disponibles para el lanzamiento.