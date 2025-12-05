Todo lo que necesitas conocer sobre la versión 3.8 de Honkai: Star Rail "Los recuerdos son el preludio de los sueños"

¿Estás listo para conocer todo sobre la nueva versión 3.8 de Honkai: Star Rail, "Los recuerdos son el preludio de los sueños"? De ser así, estás en el lugar indicado, así que no te pierdas todos los detalles a continuación.

Lo primero que debes de saber es que estará disponible muy pronto. La epopeya en Amphoreus ha llegado a su fin y, antes de partir hacia su próximo destino, la tripulación del Expreso Astral volverá a dirigir su atención a Colonipenal. Esta vez, el planeta de las celebraciones revelará un lado completamente diferente, ¡y los jugadores tendrán la oportunidad de explorar los misterios no resueltos de una anterior expedición trazacaminos junto a Constanza, "la Dalia", el nuevo personaje exclusivo de 5 estrellas! Al mismo tiempo, se añadirán nuevos enemigos desafiantes y eventos de duración limitada que tejerán una aventura cósmica llena de peligros, oportunidades y recompensas.

Colonipenal, la tierra de los sueños, es un destino turístico famoso en todo el cosmos. Durante el reciente Festival Carismonía, el Expreso Astral logró despertar a quienes estaban sumidos en el dulce sueño, permitiéndoles volver a enfrentar su propia realidad. Sin embargo, este viaje que parecía perfecto dejó atrás varios misterios sin resolver. Después de la batalla final en Amphoreus, Constanza, "la Dalia", apareció repentinamente ante el personaje Trazacaminos y le reveló que sus recuerdos estaban incompletos. ¡Alguien había robado partes cruciales de su memoria! Con su ayuda, el personaje Trazacaminos reconstruirá una historia más completa de lo que realmente ocurrió en Colonipenal.

En la versión 3.8, podrán experimentar más partes de la historia desde la perspectiva de Luciérnaga: cómo entró por primera vez al paisaje onírico, cómo se encontró con nosotros en la historia y cuál es el campo de batalla al que debe dirigirse. Todas estas incógnitas serán resueltas una a una. Siguiendo sus pasos, el centro del poder de La Familia, el Sueño del roble carcomido, emergerá de las aguas de la memoria. Allí, Luciérnaga se reencontrará con un viejo conocido y enfrentará su pasado como miembro de la Caballería de Hierro de Glamoth.

Como pieza clave en la búsqueda de los recuerdos de Colonipenal, la Dalia se unirá oficialmente como personaje jugable. A pesar del colapso total de las grandes ambiciones que su padre, el Gran Duque del Infierno, tenía para el planeta, ella ha llegado a Colonipenal con un propósito. Su misión se centra en la Reminiscencia, y sus habilidades también están relacionadas con ella, pues posee el poder de alterar o incluso fabricar recuerdos que nunca existieron. Tiene una profunda conexión con el Jardín de los Recuerdos y Cisne Negro, y parece ser una persona formidable, habituada a la traición. No obstante, la Dalia nos ayudará a recuperar los recuerdos incinerados y a completar la expedición trazacaminos de Colonipenal. Por supuesto, estos recuerdos perdidos podrían tener un significado especial para la propia Dalia.

Como personaje de 5 estrellas de la Vía de la Nihilidad y tipo Fuego, la Dalia es ideal para equipos especializados en Ruptura. Durante el combate, puede desplegar activamente un campo sombrío. Mientras el campo está activo, los aliados pueden infligir Daño de Ultrarruptura con ataques de reducción de Firmeza, incluso si los enemigos no han sufrido Ruptura de Debilidad. Además, la Dalia, con sus elegantes movimientos de baile, puede invitar a un compañero de equipo a convertirse en su Pareja de baile. Ambos miembros de la Pareja de baile infligirán Daño de Ultrarruptura adicional después de atacar a un enemigo, y la Dalia realizará un ataque adicional cuando su Pareja de baile ataque. Sumado a esto, su habilidad definitiva implanta a todos los enemigos una Debilidad del mismo tipo que su Pareja de baile, lo que facilita aún más la reducción de Firmeza para ambos.

Además, en la nueva versión comenzará el "Gran Torneo Auuuu de Crisos", donde participarás como invitado especial convertido en entrenador de quimeras. En él, liderarás a tus pequeñas quimeras para formar un poderoso equipo y competirás por el título de mejor entrenador de quimeras. Por otra parte, el evento «Retazos del crepúsculo» presentará numerosas etapas de combate con mecánicas únicas que pondrán a prueba tu capacidad estratégica y tu habilidad para encontrar soluciones bajo estas nuevas mecánicas.

Honkai: Star Rail se encuentra disponible en PC, iOS, Android, Epic Games Store y PS5, y ha superado los 1500 millones de descargas en todas las plataformas. A finales de 2023, fue galardonado con el premio "Game of the Year" de la App Store iPhone, el premio "Best Game" de Google Play y el premio "BEST MOBILE GAME" de The Game Awards, entre otros. A finales de 2024, recibió un premio en los Golden Joystick Awards en la categoría "Still Playing Award (Mobile)" y también ganó el "PlayStation Partner Award" de Sony, entre otros reconocimientos. Este juego ha sido clasificado T para Adolescentes por ESRB y 12 por PEGI.