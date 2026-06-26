"Todo el mundo sigue usando formato físico, ¿estamos en el siglo XX?" — Puede que GTA VI no vaya a tener un disco propiamente dicho, pero los fans ya debatían sobre su valor hace más de una década con GTA V.

Las ediciones físicas de Grand Theft Auto VI no incluirán un disco.

Muchos fans están decepcionados, y esto ha generado debate sobre el valor de los juegos físicos y digitales.

En 2013, los fans tuvieron conversaciones similares con el lanzamiento de GTA V.

Ahora que ya se pueden reservar Grand Theft Auto VI, parece que la cuenta regresiva para el lanzamiento del juego a finales de este año puede empezar de verdad. Sin embargo, a pesar de la expectativa que rodea al juego más esperado de todos los tiempos, algunos fans están decepcionados por el anuncio de que las ediciones físicas no incluirán un disco, sino un código de descarga digital en la caja .

Esto ha generado debate sobre si realmente importa tener el juego físicamente; los fans incondicionales que han esperado mucho tiempo por GTA VI comprarán el juego de todos modos, ¿verdad?

"Obviamente voy a comprar este juego, pero ¿13 años de espera y esto es todo lo que ofrecen las ediciones físicas? ¿Un maldito código en una caja? ¿Para el juego más grande jamás lanzado y ese es todo el esfuerzo que están poniendo en la edición física? Qué decepción", dijo alguien en X.

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Pero parece que incluso durante el período de lanzamiento de GTA V en 2013, los fans debatían sobre el valor de los juegos físicos y digitales, aunque muchos se inclinaban por poder poseer su copia física.

"He estado jugando desde el lanzamiento porque mi hermano compró el juego y nunca lo jugó. Hace poco se mudó y se lo llevó, así que tengo que comprarlo yo. Tengo un disco duro externo donde puedo guardarlo para no preocuparme si se estropea la Xbox. ¿Qué me recomiendan?", preguntó un fan en una publicación de Reddit de hace 12 años .

Un fanático se apresuró a decir que "Físico parece ser mejor en todos los sentidos, excepto en que tienes que sacar el disco [de la consola]".

Otros estuvieron de acuerdo, y uno de ellos dijo: "Además, si alguna vez quieres deshacerte de él, siempre puedes cambiarlo por otro juego o venderlo".

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Sin embargo, la situación es diferente hoy en día, ya que las ediciones físicas de GTA VI incluirán un código de descarga, a diferencia de GTA V hace más de una década, lo que significa que los jugadores no podrán revender su copia posteriormente.

Un fan no estuvo de acuerdo y dijo: "¡Guau! ¿En serio todo el mundo sigue con lo físico? ¿Estamos en el siglo XX?". Pero otro argumentó que lo físico es mejor porque pueden exhibir su colección con orgullo.

"Físico, ya que el precio suele ser el mismo que el digital", respondió un usuario, pero hoy en día, eso no suele ser así, mientras que otro dijo: "Físico, porque obtienes el mapa. ¡No porque sea útil, sino porque es genial!".

Lamentablemente, a diferencia de GTA V e incluso de Red Dead Redemption 2, ni la edición estándar ni la edición definitiva de GTA VI incluirán un mapa.

Antes del lanzamiento de GTA V, se filtraron horas de metraje del juego en internet tras la subida ilegal de copias anticipadas a sitios de torrents. Una posible explicación de que las ediciones físicas de GTA VI no incluyan disco es que Rockstar esté intentando minimizar las filtraciones en esta ocasión.

Algunos fans incluso consideran no comprar el juego el día del lanzamiento con la esperanza de que se lance una versión física más adelante. Sin embargo, por ahora, parece que todos los jugadores tendrán una licencia digital del juego.

GTA VI se lanza el 19 de noviembre y tendrá un precio de $79,99 dólares para la Edición Estándar y de $99,99 dólares para la Edición Ultimate. La precarga comienza el 12 de noviembre.